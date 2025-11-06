法國男駕車衝撞行人！ 釀5傷 被捕時喊：真主至大

法國發生蓄意衝撞多名行人及自行車騎士事件。 （圖／翻攝自unsplash）





法國「俄雷隆島」發生隨機衝撞事件，5個人受傷，嫌犯被逮時，還用阿拉伯語高喊，真主至大！

這輛小客車被撞得車頭全爛，這起事件發生在法國，平靜的小鎮位於俄雷隆島居民，在這座小島的主要道路上，蓄意衝撞多名行人及自行車騎士，造成5個人受傷，其中2人傷勢嚴重，當地警方透露，犯案男子開車衝撞距離長達好幾公里，男子被捕時，還用阿拉伯語高喊真主至大。

法國俄雷隆島市長克里斯多夫：「一位母親放學回家途中，被（這輛車）追撞倒，肇事者駕車返回的路程，蓄意撞向沿途遇到的所有人。」

警方已逮捕該名男子，並以涉嫌「謀殺未遂」進行調查，這名男子過去曾經有酒駕及毒品的案底，目前法國反恐單位尚未介入調查，當地警方正在釐清犯案動機。

