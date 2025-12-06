測速照相數據為何不一致？警政署：方向與設備分類造成不同結果

政府資料開放平臺於114年12月4日更新全國測速執法設置點位，共計2,518處。警政署說明，此項統計方式係以「攝像方向」計算，例如同一支測速設備可調整拍攝南向或北向，即會分別列為兩處。此外，部分設備除測速外，也具備闖紅燈等其他取締功能，均會納入統計。

警政署並指出，4日向立法院報告全國固定式測速照相設備數量為1,809支，該統計資料以各縣市政府警察局為對象，不包含警政署所屬機關設備。因此與政府資料開放平臺所示數字不同，屬於統計範圍及分類方式差異所致。

警政署強調，相關資料均依法定程序建置，並定期向外界公開。未來將持續與各縣市警察局合作，確保資訊透明，讓民眾能更清楚掌握全國測速與執法設備分布情形。

