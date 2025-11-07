潘海利根、BYREDO、TRUDON頂奢香氛聖誕新作登場！從倒數月曆到藝術蠟燭…美到捨不得用

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

年末最浪漫的時刻來臨，今年聖誕三大頂級香氛品牌──潘海利根、BYREDO、TRUDON──同步推出限定系列，從經典英式幽默到北歐幻境，再到法式星空詩意，讓節慶儀式不只是禮物交換，而是一場視覺與嗅覺的奢華盛宴。

潘海利根：雪地裡的英式奇想，香氣倒數旅程啟動

今年潘海利根以「迷人錯位」為主題，用英式聖誕毛衣與幽默筆觸重新演繹節慶精神！其中粉絲最期待的標誌性倒數月曆，化身可愛禮盒以針織圖紋包裝出冬季的溫度與儀式感，24格香氛驚喜中藏著兩款正裝香水—「月亮女神淡香水」與「黑玫瑰淡香精」—以及多款經典隨身香、迷你蠟燭與護手香氛。

潘海利根聖誕倒數月曆／19,200元（圖／吳雅鈴攝）

值得一提的是，這次的精巧香氛中，竟然有一瓶現在櫃上已經賣到缺貨的「達芙妮花束淡香精」！讓妳不用心苦等調貨直接就能擁有。（圖／吳雅鈴攝）

每一格都像一段香氣冒險，從初醒桂香到牧羊少年古龍水，讓人在拆禮的瞬間聞見故事~~品牌以浪漫幽默的方式詮釋「錯過的路，也能通往美好」，是這個冬天最迷人的香氣遊戲。

以毛衣針織靈感包裝出優雅節慶風格的倒數月曆，每一格都藏有令人期待的禮物。（圖／吳雅鈴攝）

BYREDO：首款倒數月曆亮相 用設計收藏節慶的香氣記憶

BYREDO把聖誕的浪漫化成雪夜光影—2025年推出品牌首款倒數月曆，以立體三層結構包裹24份香氣驚喜！不只外盒設計透過大膽幾何與繽紛色彩描繪童年節慶的歡樂氛圍，盒內也藏有多款人氣香氛，包括「返樸歸真」、「無人之境」與「莫哈維之影」等經典系列，香水、蠟燭、護手霜到髮香噴霧應有盡有。這份設計不只是一款禮盒，更像一段能慢慢展開的節慶記憶，讓每天的拆封都成為與香氣相遇的時刻。

BYREDO首款聖誕倒數月曆／27,325元（圖／吳雅鈴攝）

多款熱門香水包含:返樸歸真、無人之境、莫哈維之影、吉普賽之水、熱帶爵士，有50ml正裝容量也有12ml、8ml的小容量版。（圖／吳雅鈴攝）

竟然還有口袋鏡、髮梳、護手霜擠壓器的小配件。（圖／吳雅鈴攝）

TRUDON：在星空下點燃香氣奇蹟，「星界系列」展開嗅覺旅程

法國四百年香氛世家Trudon，攜手比利時插畫家Brecht Evens打造2025聖誕限定「星界系列」，以手繪插畫描繪閃爍星辰與節慶奇幻場景，從香氛蠟燭、馬德萊娜細蠟燭、香氛蠟塊到火柴，每一款都是藝術與香氣的結合，延伸出 Trudon對節慶儀式的極致追求。

Brecht Evens與Trudon以藝術為語言，攜手打造出獨一無二的「星界系列」，讓聖誕的奇蹟與生活的藝術，在星光流轉間悄然綻放。（圖／品牌提供）

其中主打商品的香氛蠟燭共有四種主香─FIR冷杉、NAZARETH聖星、LIBRA天衡與LUNA弦月─分別詮釋節慶的四種氣息：冷杉木的寧靜森林、柑橘香的溫暖家宴、琥珀酒香的靜謐夜晚與牡丹花香的柔光月色；當燭光閃爍時，彷彿整個宇宙都被星光點亮。

Trudon聖誕限定「星界系列」FIR冷杉香氛蠟燭、NAZARETH 聖星香氛蠟燭、LIBRA天衡香氛蠟燭、LUNA弦月香氛蠟燭／各270g 5,180元、800g 13,880元、2.8kg 25,980元（圖／品牌提供）





