狗仔案北檢將約談李麗娟？黃國昌嗆冷飯熱炒

▲民眾黨主席黃國昌遭媒體爆料組狗仔集團跟監政敵。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌遭媒體爆料組狗仔集團跟監政敵，週刊報導，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近期極可能首度遭約談，黃國昌精心設置的第一道防火牆，恐將隨時倒塌。對此，黃國昌今（19）日怒嗆週刊，冷飯熱炒、捏造不實報導，更直指檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌透過辦公室回應表示，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌指出，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑姻親匯款成立凱思公司，被打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃委員不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



