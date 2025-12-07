獨家專訪／葛仲珊主播來了！現場萬哏齊飛 揭憂鬱低潮被「牠」救贖
歌手葛仲珊睽違9年正式回歸樂壇，近日她受邀至TVBS體驗一日體育特報主播並接受專訪。葛仲珊坦承過去因工作壓力過大而患上憂鬱症，曾嚴重影響她的聽力和味覺，一度想與憂鬱共存或退出歌壇。然而，在2019年一隻小獵犬的加入成為她生活的轉捩點，透過日常照顧寵物的過程，她逐漸找回生活平衡，重新振作並推出結合饒舌元素與自我對話的全新專輯。
葛仲珊化身「酷姐」，親自報導自己的新聞。她在節目中表現得體，應對自如，展現了她的幽默感和機智反應。當被問及新歌《全壘打》時，葛仲珊幽默地表示上壘率有九成以上，並透露自己曾參加過田徑隊。為了維持體力，她隨身攜帶B群和零食，這些元素也與她的新作品息息相關。
葛仲珊的新專輯融入了饒舌元素、自我對話和肯定的內容。她在專訪中坦誠分享了自己消失樂壇的原因，表示當時接了太多工作，給自己太大壓力，導致憂鬱症的發生。她回憶道，那段期間她甚至聽不太到音樂，憂鬱症的影響讓她一度考慮永久退出歌壇，並嘗試學習與這種感覺共存。
然而，2019年一隻狗狗的加入徹底改變了葛仲珊的生活。她表示，每天需要醒來照顧寵物、遛狗和餵食，從這些日常照顧的過程中，她找到了自己的平衡點。當被問及未來的工作規劃時，葛仲珊以她特有的幽默感回應，笑稱今天「爆炸滿」，展現出她對重返樂壇的熱情和期待。這位曾經因憂鬱症而離開舞台的歌手，如今以全新面貌回歸，向粉絲宣告：「Miss Ko is back」。
