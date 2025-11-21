一生一次「不用錢」 免費B、C肝篩檢年齡放寬了

肝癌位列我國10大癌症死因第2名，僅次於肺癌。被稱為沉默殺手的肝癌早期通常無跡象，慢性B、C型肝炎是誘發癌症的主因之一，衛福部國民健康署為強化肝炎防治，即起擴大成人篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾可終身接受一次免費的B、C肝篩檢，估有220萬名青壯年族群受惠。

國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢，能及早發現潛在感染者，醫療院所也會提供後續追蹤管理或轉介診療，協助避免疾病進一步發展為肝硬化或肝癌，降低肝病死亡率。

國健署指出，民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。只需至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可順便進行各年齡層定期的健康檢查服務。截至114年，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。

國健署提醒，肝炎篩檢有助早期發現、及時追蹤。檢查陽性者無需過度擔憂，只要進一步接受追蹤治療，就可以避免惡化，進而治癒。此外，平時也應該落實良好衛生習慣，刮鬍刀、牙刷、指甲刀等可能沾染血液的個人用品千萬別共用，才能維護自己與家人的安全。

