痰咳不出來？醫教「4招」快速排出 香水、過敏恐讓情況惡化

痰液堆積為什麼需要積極預防？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師指出，痰液就像呼吸道的「垃圾堆」，正常情況下會自然排出，但一旦堆積過多，就可能阻塞呼吸道、引發感染、導致呼吸困難，特別是老年人、長期臥床患者、慢性肺病患者。

預防痰液堆積 4大關鍵方法

1、充足水分攝取最重要

水是稀釋痰液的最佳利器！每天至少喝水2000-2500cc，讓痰液保持稀薄狀態，更容易咳出！當身體水分充足時，痰液不會太黏稠，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送。溫開水是最好的選擇，避免冰冷飲料會刺激呼吸道。如果是老年人或吞嚥困難患者，可以少量多次飲水，避免嗆咳。

2、正確姿勢與呼吸訓練

良好的姿勢能幫助痰液順利排出！避免長時間平躺，盡量採取半坐臥姿勢(床頭抬高30-45度)，利用重力讓痰液自然流動。如果是臥床患者，照顧者要定時協助翻身拍背，每2-3小時一次，用空掌輕拍背部由下往上，幫助痰液鬆動排出！

3、避免刺激物與過敏原

刺激物會讓呼吸道分泌更多黏液，形成惡性循環！戒菸是第一要務，香菸中的有害物質會破壞纖毛功能、增加痰液分泌，讓你越抽越多痰。避免二手菸、油煙、香水、空氣污染等刺激物；如果有過敏體質，要遠離過敏原(如塵蟎、花粉、寵物毛髮)，減少過敏性鼻炎引發的鼻涕倒流和痰液增加。冷空氣也是刺激源，冬天外出時戴口罩保暖，避免冷空氣直接刺激呼吸道。

4、適度運動

規律運動能增強肺功能、促進痰液排出！每天至少30分鐘中等強度運動，如快走、慢跑、游泳，能訓練呼吸肌肉、增加肺活量。腹式呼吸練習也很重要：吸氣時讓肚子鼓起、吐氣時肚子凹陷，這樣能更有效清除肺部深層的痰液。

胡皓淳提醒，痰液堆積雖然常見，但透過正確的預防措施，大部分問題都能避免！記住這4個預防重點，並且如果出現痰液顏色改變(黃綠色、帶血)、發燒、呼吸困難、胸痛等症狀時，一定要立即就醫，不要拖延。特別是慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症患者，更要做好日常痰液管理，定期回診追蹤！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

