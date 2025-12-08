美不再建議新生兒全面打B肝疫苗！支持、反對原因一次看 為何台灣不跟進？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會（ACIP）在12月5日表決通過，未來不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，不過台灣疾管署卻決定不跟進，將會維持目前新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗的政策。為何兩國會做出不同的疫苗接種建議呢？本文帶你一同了解！
美國B肝疫苗接種建議 支持VS.反對修改原因
今（2025）年12月4日至5日，美國預防接種諮詢委員會（ACIP）針對原先「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」的建議進行討論、表決，然而正反兩方意見卻相持不下：
支持修改的原因：B型肝炎低盛行率國家大多已不採出生全面接種，而是採分眾考量。
反對修改的原因：認為在美國現行重重篩檢和醫療障礙下，修改會製造接種困難，也讓未接種疫苗的兒童增加B型肝炎感染和傳播機會，以及後續肝硬化、肝癌的風險。
美國最後以8：3通過 B肝疫苗改採分眾個別考量接種
美國感染症醫學會、美國兒科醫學會代表在表決前都已明確表態反對修改，認為應維持原本新生兒出生全面接種的建議。但最後投票仍以8：3的結果通過修改，未來美國將不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。而針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）為陰性的母親，其所生之新生兒的B肝疫苗建議則改為：
個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論，依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗
若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑
台灣不跟進美國B肝疫苗接種建議 原因何在？
不過，對於美國B肝疫苗接種建議之修改，疾管署諮詢國內ACIP專家後決定「不跟進」，將維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗的接種政策。
疾管署表示，由於國內非疫苗接種世代的B型肝炎盛行率仍高，而且以整體來看，B型肝炎造成的疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）依舊相當重，台灣的情況與美國全然不同，為了持續降低B型肝炎盛行率、維持國內B型肝炎防治與公共衛生成果，因此在諮詢國內ACIP專家後決定維持現行疫苗接種政策。
了解台灣B肝、肝病現況 除了打疫苗外該如何預防？
根據疾管署資料顯示，過去在B型肝炎預防接種計畫實施前，一般成人表面抗原（HBsAg）陽性率（帶原率）約為15－20％，也就是說約每5人就有1人是B型肝炎帶原者，B型肝炎盛行率偏高，主因與母子垂直感染有關，因此開始陸續訂定相關疫苗接種政策，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由原先的10.5％下降至0.8％以下。
但根據衛福部統計，肝癌仍是國人十大癌症死因之一，在113年十大癌症死因中排行第二位，僅次於肺癌，而且慢性B型肝炎依舊是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一。
因此B肝防治仍應持續推行，提升B肝疫苗的接種率，另外日常生活中也應做到以下預防措施：
使用拋棄式注射針具，針灸針具或穿耳洞、刺青工具等須充分消毒滅菌，避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為。
養成良好個人衛生習慣，不與別人共用刮鬍刀、牙刷、針頭、毛巾、指甲剪，以免刮破皮膚或黏膜而感染。
B型肝炎帶原者需特別注意防範傳染他人，尤其是工作上常需接觸傷口的醫療人員及牙醫。
避免多重性伴侶及嫖妓，並採取安全性行為。
建議曾接受性病診療者，應接受B、C型肝炎衛教及篩檢，如B型肝炎未帶原且無抗體者，應接種B型肝炎疫苗。
