美撤阿富汗倒數13天 法使館指揮官突圍 撤300人

圖／原創提供

2021年，美國結束長達20年的阿富汗戰爭，並宣布8月31日前完成撤軍，阿富汗機場跑道上，數千人追逐美國運輸機，乞求逃離的畫面，震撼全世界！當時塔利班已經佔領了首都喀布爾，西方國家僅有法國使館還在運作，法國電影《撤離倒數13天》，根據法國使館外交特勤指揮官的回憶錄小說，還原撤離倒數13天，法國大使館撤離了公民與阿富汗民眾共300多人的驚險任務。

2021年，美國結束長達20年的阿富汗戰爭，並宣布8月31日前完成撤軍，阿富汗機場跑道上，數千人追逐和攀附美國運輸機，乞求逃離阿富汗的畫面，震撼全世界！塔利班武裝組織在美國與聯軍撤離前15天，快速攻陷首都喀布爾，當時唯一還在運作的西方使館，只剩下法國大使館。

廣告 廣告

"撤離倒數13天"對白：「再提醒一次，要把所有資料都帶走，別忘了USB隨身碟，這很重要，要優先處理。」

法國電影《撤離倒數13天》，根據法國大使館外交特勤指揮官穆罕默德．畢達的回憶錄小說，還原撤離倒數13，法國大使館撤離了公民與阿富汗民眾共300多人的驚險任務。

"撤離倒數13天"對白：「有新的僑民要來，我們下午去接他們。我們跟你在那邊碰面，有很多人嗎？我不知道，怎麼了？已經有80人了，再加上小隊隊員。不然能怎麼辦？不准他們過來？讓他們來又撤離不了，有用嗎？」

法國大使先離開，將使館遷到機場繼續運作，數十名特勤人員墊後，撤離剩下的人員和僑民，由特勤使揮官阿默負責撤離任務。塔利班控制喀布爾後，大批阿富汗人到法國使館外尋求庇護和撤離。這些人當中包括一名記者和法籍阿富汗裔的人道工作者母女，這名女志工後來擔任阿默的翻譯。

"撤離倒數13天"對白：「我們該怎麼離開這裡？該驅離他們了，拿出高壓水槍吧。裡面有法國公民。所以呢？叫他們去機場跟我們碰面。沒帶他們一起，我們哪裡都不去。那你要怎麼讓他們進來的同時，又不讓其他人一窩蜂衝地進來？」

塔利班成員開始在大使館外開槍，指揮官阿默通報大使，最後決定讓所有難民進入使館避難。法國安排了直升機進入使館撤離民眾，卻遭塔利班攻擊，第一次撤離計畫失敗。阿默擔心塔利班會攻入大使館，他等不及政府的撤離指示，想用自己的辦法盡速離開，但他必須先說服同袍違抗上級命令，冒險一搏。

"撤離倒數13天"對白：「我有個計畫能讓我們離開這裡，但光靠我一個人辦不到，我需要你們。誰想走？1、2、3、4、5個。誰想留下來？1、2、3、4、5個。我留下來，少數服從多數，你的撤離計畫是什麼？」

阿默的計畫是用10多輛巴士，將所有人載到機場；他先必須和外面的塔利班談判，說服他們放行。阿默和女翻譯在狙擊手的保護下，走出了使館和塔利班交涉。

"撤離倒數13天"對白：「法國人可以離開，阿富汗人留下來。我要求的不是這樣。在這裡不是聽你的，是聽我的。」

塔利班答應放行，10多輛的巴士準備就緒，緩緩開出使館，一路驚險萬分，缺乏組織紀律的塔利班成員沿路盤查喊騷擾，一不小心就會出意外。最後車隊順利進入機場，但有一輛車掉隊被擋在門外，車上的記者和志工的母親想擠進機場，卻被淹沒在人海當中。

"撤離倒數13天"對白：「不...不要關門！媽媽！東門要關了，這裡人太多了。」

這時伊斯蘭極端組織ISIS發出威脅，要對機場的美軍進行恐怖攻擊。

"撤離倒數13天"對白：「情報單位已經確認這段影片的真實性，恐攻行動已開始展開，預計在接下來24小時內發生，在命令下來之前嚴禁前往門口。」

指揮官阿默，一方面要找回失散的撤離人員，一方面又要防備恐怖攻擊，他要如何帶領大家逃出這座煉獄？電影中也深刻描寫了塔利班掌權後，澈底摧毀女性人權，並對塔利班和在阿富汗留下爛攤子的西方國家，提出控訴。

更多 TVBS 報導

入圍金馬影帝！《好孩子》變裝皇后「本尊」來台 曝照顧失智母經歷

曾演《魔宮帝國》、《007》經典反派…大咖男星中風過世享壽75歲

歷史一刻！巴西影帝華格納莫拉《間諜故事》勇奪紐約影評人雙獎

美1930萬粉人氣網紅扮「魔法壞女巫」 意外撞臉吳宗憲本人親認證：有像

