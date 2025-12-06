美最新國安戰略文件 8次提及台灣 批歐洲「文明消亡」

（德國之聲中文網）特朗普政府周五公布的《國家安全戰略》文件中闡述了其應對世界上最敏感外交議題之一、台灣問題的策略，即通過增強美國及其盟友的軍事力量，來防止因台灣與南海問題與中國發生沖突。

正值北京對台灣日本加大施壓之際，本周中國在東亞多處海域部署艦艇，規模為迄今最大。

該文件是政府向國會定期更新的願景聲明，也是特朗普自一月上任以來的首份國家安全戰略。

八次提及台灣 措辭更為強硬

文件稱：“阻止因台灣問題發生沖突，理想情況下是通過保持軍事優勢，這是當務之急。”

廣告 廣告

中國視台灣為其領土一部分，且從未放棄武統。中國還聲稱對幾乎整個南海擁有廣泛的地區主權，進而與眾多鄰國存在主權爭議。

美國雖然與台灣沒有正式外交關系，但是其最重要的國際支持者，並依法須向台灣提供自我防衛所需的資源。這是多年來美中關系一直存在的摩擦點。

新戰略文件在台灣問題上的措辭比特朗普首任內更為強硬。2017年版本只在一句話中三次提到台灣，且延續傳統外交措辭。

最新戰略則在三個段落中共八次提到台灣，並指出：“由於台灣位於貿易密集海域，其戰略位置以及在半導體制造上的主導地位，使其理所當然成為關注焦點。”

要求日韓盟友承擔更多責任

文件指出：“我們將建設一支能夠在從日本延伸至東南亞的島鏈上阻止任何侵略的軍隊。”但同時強調，“美國軍隊不能、也不應獨自承擔這一切。我們的盟友必須站出來並且加大投入，更重要的是，必須采取更多實際行動，以加強集體防御。”

報告稱，這將增強“美方及其盟友阻止任何試圖奪取台灣的能力”，並防止任何“使保衛台灣變得不可能”的舉動。

更緊密的對華關系？

特朗普大多會避免直接說明他將如何應對台海緊張局勢。相比之下其前任拜登在2021—2025年任期內曾多次表示，如果中國入侵，美國將保衛台灣。

特朗普的交易式外交風格以及其試圖與中國國家主席習近平建立更緊密關系，引發外界擔憂：美國對包括台灣以及從東京到馬尼拉的地區盟友的支持可能變得更弱。特朗普計劃於明年四月訪問北京，與習近平討論延長貿易休戰期。

上月，日本首相高市早苗在國會表示，如果中國對台灣發動攻擊威脅到日本，日方可能會做出軍事回應，引發北京強烈不滿。路透社此前報道稱，特朗普曾私下要求高市不要升級與中國的爭端。

不過，特朗普也簽署了一項新法律，要求政府定期審查與台北的互動方式；並批准對台出售價值3.3億美元的戰鬥機及其他飛機零部件。這兩項舉動均被台灣視為支持信號。特朗普還施壓日本與韓國——美國兩個關鍵地區盟友——增加國防開支。

批評歐洲“太自由” 文件被指隱含種族主義

該文件對歐洲措辭嚴厲，支持極右翼有關移民將導致歐洲面臨“文明消亡”的說法。文件以鮮明的種族化視角表述描述國籍問題，稱一些北約國家在未來幾十年內很可能會出現“非歐洲裔人口佔多數”的局面。

英國伯明翰大學國際政治教授大衛·鄧恩（David Dunn）周五（12月5日）在接受德國之聲采訪時表示，美國戰略文件“對歐洲進行了特別嚴厲的批評”。

鄧恩批評美國新戰略“缺乏思想連貫性”：“對世界不同地區挑選不同理念，沒有統一的指導思想”。“例如，它聲稱不批評不民主的國家，也不想推動民主，但卻樂於批評歐洲‘太自由’。”

鄧恩認為， 文件暗示歐洲“將不再歐洲化”，這是帶有民族主義傾向的觀點，甚至隱含種族主義，同時還攻擊自由主義價值觀是對傳統的背棄。

學者：歐洲不能再假定“世界舊秩序”仍存在

鄧恩強調，這份新戰略等於否定了美國過去80年的領導角色，也讓歐洲“不能再假定舊世界秩序仍然存在”。

“歐洲必須認識到，不能再像過去80年那樣依賴美國。歐洲必須意識到，如今的美國與以往截然不同，不僅僅受制於特朗普的意志，而是在將一種新的世界觀制度化。”

外交政策的倒退

此外鄧恩認為美國正在重新走向“勢力範圍”政治，在俄烏問題上，美國似乎在試圖安撫俄羅斯，並迫使烏克蘭進一步割讓領土。對委內瑞拉的行動似乎也表明可以在拉丁美洲隨意行事。這是一種回到19世紀版美國外交政策的倒退。美國退縮到自身事務中，既不符合自己的利益，也不符合全球安全的更廣泛利益。

他指出，這份美國戰略偏離了傳統慣例，因為歷來美國外交政策文件都會強調盟友、共同價值與共同利益，“但這些在新的戰略中統統沒有體現”。看到的都是對歐洲的挑剔和批評。“美國優先”意味著美國正在放棄其傳統的歐洲安全角色。歐洲必須准備好“獨立應對”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社，美聯社等)