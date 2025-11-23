莓果+香蕉=營養互相殘殺？抗發炎成分吸收暴跌84%
莓果富含抗發炎成分黃烷醇，但若與香蕉一起打成果汁，人體吸收的黃烷醇量將大幅下降84%。香蕉中的多酚氧化酶會破壞莓果中的黃烷醇，若要攝取黃烷醇的抗發炎功效，應避免將莓果與香蕉混合食用。
食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，許多人喝果昔是為了補充多酚營養素。黃烷醇屬於類黃酮，是多酚家族的重要成員，廣泛存在於蘋果、梨、葡萄、藍莓、黑莓與可可等食物中，對心血管健康、血流循環、腦部功能與抗發炎都有助益。美國營養師學會建議成年人每天應攝取400至600毫克黃烷醇，但研究顯示，只要添加一根香蕉，就會使黃烷醇的吸收量大幅降低。
美國加州大學戴維斯分校研究團隊在《Food and Function》期刊發表的研究中發現，香蕉含有的多酚氧化酶（PPO）會嚴重影響黃烷醇的吸收效果。研究人員解釋，香蕉剝皮後變黑的現象，正是PPO啟動的氧化反應。研究團隊好奇若將高PPO含量的水果（如香蕉）與富含黃烷醇的莓果一起打成果汁，是否會影響人體對黃烷醇的吸收。
為了驗證這個假設，研究者安排受試者分別飲用兩種果汁：一種以香蕉為基底（高PPO），另一種使用綜合莓果（低PPO）。同時，也讓受試者吞服黃烷醇膠囊作為對照組。之後分析受試者的血液與尿液樣本，測量體內吸收的黃烷醇含量。
結果顯示，喝香蕉果汁的受試者體內黃烷醇濃度比對照組低了84%。研究者賈維爾·奧塔維亞尼（Javier Ottaviani）表示，他們原本預期會有一定程度的影響，但沒想到僅一根香蕉就能讓吸收量「腰斬再腰斬」，結果遠超出研究團隊的預期。
韋恩強調，香蕉本身富含鉀、多酚、維生素B6等營養素，是優質水果，問題不在於香蕉本身，而是在於食物搭配方式。若飲用果昔的目的是為了補充黃烷醇，例如莓果果汁、可可果汁或葡萄冰沙，就不應加入香蕉，以免高PPO提早氧化掉寶貴的黃烷醇。
對於想要補充黃烷醇的民眾，研究建議將富含黃烷醇的食材（如莓果、葡萄、可可）搭配低PPO的材料，例如鳳梨、柳橙、芒果或優格。相反地，香蕉、甜菜葉等高PPO食材可以與其他水果一起食用，但不適合用來補充黃烷醇。
延伸閱讀
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
影/七堵區間車遭塗鴉客亂畫 台鐵怒：抓到嫌犯立刻求償
WBC/台美混血卡洛爾秒答應加入美國隊：能入選是種榮譽
其他人也在看
前總統甘迺迪外孫女罹癌 只剩1年壽命
遇刺身亡的約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)總統的外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schloss...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
後院養家禽 首個感染H5N5禽流感病患去世
華盛頓州西雅圖一名長者感染H5N5禽流感，21日因併發症死亡，成為首例人類因感染H5N5禽流感病毒死亡個案。世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
身體會記仇！血糖逆轉仍增5成心衰竭風險…醫示警「5大糖尿病前期」徵兆：肥胖最致命
糖尿病長期被稱為「甜蜜殺手」，許多人以為只要控制血糖穩定就好，最新研究卻發現，就算血糖逆轉回正常、甚至停藥，罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高 50%。特別是若同時有肥胖問題，更會讓心臟負擔加劇、老化速度加快，難以完全消除長年的「代謝傷害」。幸福熟齡 ・ 1 小時前
遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例
新澤西州47歲男飛行員一年多前吃了烤肉漢堡後在家離奇死亡，經數月調查，研究人員證實，死因是由蜱蟲(tick)叮咬而引起的...世界日報World Journal ・ 52 分鐘前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 14 小時前
【火象星座運勢】11/23 白羊座家庭支持、獅子座精神支持、射手座檢視財務
★白羊座：方向明確，需要規劃、組織資源和人力。家人溝通順利，相互支持。 ★獅子座：適合享受居家生活、在家工作。私人對話增加，能得到精神的支持。 ★射手座：享受生活。需要檢視財務，確保收支平衡。避免受過多內心戲影響。太報 ・ 7 小時前
熟齡族 善用保險傳承資產
保險商品的優勢在於放大錢的效益，中壯年之前適合用來加強健康醫療與壽險保障，進入已經累積部分資產的熟齡階段，壽險業者建議可以將壽險角色由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃，透過擁有其他金融商品欠缺的獨特性，做到完善「留愛不留債」給下一代的最後目標。工商時報 ・ 10 小時前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 1 小時前
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診 全靠「這症狀」意外發現
台北醫學大學附設醫院腎臟科主治醫師葉曙慶，是腎臟科很有名的醫生，但他自己在35歲那年卻罹患腎臟癌，而且前後使用了移動式超音波、更好的超音波和CT斷層掃瞄檢查，最終才確診罹患腎臟癌一期。鏡報 ・ 2 小時前
台股為何跌近千點？專家指三大隱憂讓「股市一日反轉」：輝達財報好也無法說服市場
台股11月21日開盤即大跌逾700點，一舉跌破2萬7千點大關，主要受前一晚美股「今年最慘大反轉」影響。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰提到，今日股市一日反轉，主要是因為整個系統存在三大疑慮。第一個疑慮：聯準會12月極可能不降息蔡明彰在個人YT指出，第一個疑慮，是去了一隻狼，輝達財報完美；但來一隻虎，聯準會12月極可能不降息。另外，拖了40幾天9月的非農就業報告......風傳媒 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台鐵區間車遭噴漆塗鴉 報警將求償
台鐵一輛區間車今天（23日）上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，將配合路警調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助健康2.0 ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 22 小時前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前