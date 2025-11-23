莓果+香蕉=營養互相殘殺？抗發炎成分吸收暴跌84%

莓果富含抗發炎成分黃烷醇，但若與香蕉一起打成果汁，人體吸收的黃烷醇量將大幅下降84%。香蕉中的多酚氧化酶會破壞莓果中的黃烷醇，若要攝取黃烷醇的抗發炎功效，應避免將莓果與香蕉混合食用。

黃烷醇屬於類黃酮，對心血管健康、血流循環、腦部功能與抗發炎都有助益。（示意圖／Pexels）

食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，許多人喝果昔是為了補充多酚營養素。黃烷醇屬於類黃酮，是多酚家族的重要成員，廣泛存在於蘋果、梨、葡萄、藍莓、黑莓與可可等食物中，對心血管健康、血流循環、腦部功能與抗發炎都有助益。美國營養師學會建議成年人每天應攝取400至600毫克黃烷醇，但研究顯示，只要添加一根香蕉，就會使黃烷醇的吸收量大幅降低。

美國加州大學戴維斯分校研究團隊在《Food and Function》期刊發表的研究中發現，香蕉含有的多酚氧化酶（PPO）會嚴重影響黃烷醇的吸收效果。研究人員解釋，香蕉剝皮後變黑的現象，正是PPO啟動的氧化反應。研究團隊好奇若將高PPO含量的水果（如香蕉）與富含黃烷醇的莓果一起打成果汁，是否會影響人體對黃烷醇的吸收。

莓果富含抗發炎成分黃烷醇，但若與香蕉一起打成果汁，人體吸收的黃烷醇量將大幅下降84%。（示意圖／Pixabay）

為了驗證這個假設，研究者安排受試者分別飲用兩種果汁：一種以香蕉為基底（高PPO），另一種使用綜合莓果（低PPO）。同時，也讓受試者吞服黃烷醇膠囊作為對照組。之後分析受試者的血液與尿液樣本，測量體內吸收的黃烷醇含量。

結果顯示，喝香蕉果汁的受試者體內黃烷醇濃度比對照組低了84%。研究者賈維爾·奧塔維亞尼（Javier Ottaviani）表示，他們原本預期會有一定程度的影響，但沒想到僅一根香蕉就能讓吸收量「腰斬再腰斬」，結果遠超出研究團隊的預期。

韋恩強調，香蕉本身富含鉀、多酚、維生素B6等營養素，是優質水果。（圖／Photo AC）

韋恩強調，香蕉本身富含鉀、多酚、維生素B6等營養素，是優質水果，問題不在於香蕉本身，而是在於食物搭配方式。若飲用果昔的目的是為了補充黃烷醇，例如莓果果汁、可可果汁或葡萄冰沙，就不應加入香蕉，以免高PPO提早氧化掉寶貴的黃烷醇。

對於想要補充黃烷醇的民眾，研究建議將富含黃烷醇的食材（如莓果、葡萄、可可）搭配低PPO的材料，例如鳳梨、柳橙、芒果或優格。相反地，香蕉、甜菜葉等高PPO食材可以與其他水果一起食用，但不適合用來補充黃烷醇。

