蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應

蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。

暌違五年再度開唱的蔡依林，將於12月30、31日及2026月1月1日舉行「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會」 ，22日光是開放信用卡和手機會員、JOLIN官網會員限量優先購票，就有超過27萬人線上瘋搶三萬張門票。

蔡依林拉筋暖身。（圖／凌時差提供）

如今正式開賣也秒殺，蔡依林經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計畫。」

蔡依林為了全新巡演特別飛往美國洛杉磯閉關彩排，她日前特別釋出多張彩排照片，可以看到她被整排男舞者高舉，上演「女王降臨」的震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間、拉筋暖身的畫面。有趣的是，她還發文要歌迷即刻開始鍛鍊骨盆底肌，以備演唱會隨時要跟上節奏，讓大批歌迷已經等不及朝聖演出。

蔡依林被舞者高舉。（圖／凌時差提供）

蔡依林積極備戰演唱會。（圖／凌時差提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導