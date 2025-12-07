蔣萬安拍片也違規！騎單車穿越斑馬線觸法 北市平均1天4人挨罰

記者楊忠翰／台北報導

北市交通局將辦理會勘盤點沒有單車穿越道的路口。（示意圖／資料照）

台北市推動YouBike政策已久，目前人車共道約有300多公里，但民眾騎單車穿越路口時，倘若沒有自行車穿越道，民眾必須下車牽行，否則將會吃上1張罰單；根據台北市交通大隊統計，今年1月到10月間已取締885件，先前市長蔣萬安騎YouBike拍攝宣傳影片時，亦曾誤觸該條法規；對此，交通局表示，本局將主動派員會勘，只要路口空間足夠，將補繪單車穿越線。

據了解，台北市為了改善單車及行人友善通行，部分條件許可的行人穿越道，已被規劃為「人車共道」，意即在斑馬線旁增設單車穿越道，目前總長300多公里，其餘沒有單車穿越道的斑馬線，騎士必須下車牽行，才能合法穿越馬路。

針對取締自行車不依標線行駛部分，根據台北市交通大隊統計，2021年為132件，2022年為171件，2023年為349件，2024年為529件，今年1月到10月為885件，等於一天就有4人挨罰。

對此，交通局表示，市府將主動辦理會勘，今年將會盤點完成，只要空間上可以補繪單車穿越線的路口，明年交工處將會加速工程，未來亦會加強宣導；至於行人穿越道是否可以視為人車共道的延伸，今年6月本局有行文交通部，不過迄今未回文。

至於台北市人車共道路面，有的採取不同鋪面，有的則使用不同顏色，令市民眾無所適從部分，交通局則說，國土署訂定人車分道是用肝紅色鋪面，後續將會遵循全國標準統一辦理。

