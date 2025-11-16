衛福部擬二次組改 成立兒家署
我國少子化嚴重，國內卻缺乏兒童專責單位，賴清德總統16日在健康台灣深耕論壇中宣布，衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，照顧兒童身心健康發展。衛福部長石崇良說，除了成立兒家署，衛福部也將進行組改，重新整合長照業務，公共衛生業務則交由國健署負責，預計年底前提交草案。
立委、醫界和民團過去都曾呼籲，台灣需要跨部門兒少專責單位，整合分散的兒少與家庭政策。台大醫院昨舉辦健康台灣深耕論壇，賴清德致詞表示，從兒童到長者、急症到慢性病防治、從健康促進到安寧療護，都要投入更多資源，提供全方位醫療服務，並推動制度改革，照顧國人健康。
兒童政策部分，賴清德說，呂鴻基教授多年提倡兒童照護，在自己當行政院長、副總統時曾去拜訪，希望建立兒童專責單位，因此成為總統後決定推動。他宣布，未來衛福部將成立兒少及家庭署，作為兒童專責單位，照顧兒童身心健康發展，回報呂教授多年來的奔走。
石崇良會後受訪說明，面對少子女化，按照總統指示方向，衛福部已向行政院提出成立兒少及家庭署，整合兒童健康促進、預防保健、福利、保護，以及兒童發展早療服務等業務。
石崇良提到，衛福部將進行二次組改，包括調整及整合長照業務，而社會關心的醫療、公衛業務，也希望有專門單位負責，目前規畫以國民健康署擔負公共衛生推動、健康促進等責任。
衛福部自民國102年自行政院衛生署升格，現設有5署10司。石崇良表示，預計今年底向行政院提出《衛生福利部組織法》修法草案，希望在明年立法院第一會期通過。
