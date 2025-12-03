被爆跟許光漢鬧翻「章廣辰選邊站」？張軒睿罕見動怒發聲
張軒睿與許光漢今年5月傳出鬧翻，身為兩人兄弟的章廣辰，夾在中間，曾表示見面不會尷尬，但3日有爆料指出，在許瑋甯、邱澤婚宴上，張軒睿與章廣辰主動打招呼時，遭到對方忽視，進而傳出「選邊站」的消息，對於傳聞，張軒睿也罕見動怒發聲。
章廣辰與張軒睿都是許瑋甯、邱澤婚宴的座上賓，然而據《鏡週刊》報導，兩人在廁所相遇時，張軒睿先是主動打招呼，但章廣辰面無表情，沒有回應，被解讀疑似「選邊站」。報導一出，張軒睿上午於限時動態斗大寫下「無中生有，可能是無聊至極？」
許光漢、張軒睿、章廣辰2017年因為拍攝《我的男孩》成為好兄弟，不過近期屢傳張軒睿與許光漢兄弟情誼不再，和章廣辰友情沒變。張軒睿今年6月出席《我們與惡的距離2》首映記者會時，被問到與許光漢是否有聯絡，坦言「最近比較少，有一段時間了。」
章廣辰也在日後出席《舊金山美容院》活動時，表示一直和許光漢、張軒睿都有見到面，關於兄弟不合的新聞，他有看到，但站在他的立場看，時間一直走，大家自然會有不同的方向和目標，就像和以前大學朋友沒見面了，並不是吵架了或不合，「大家就專注於現在的生活。」認為一切就是正常來往，依這邏輯，不能解讀為不合。
