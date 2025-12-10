讓用心陪伴被看見 新北教保績優與資深人員表揚報名啟動

《圖說》林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習（SEL）陪伴幼兒從不安走向自信。〈教育局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】向長期投入幼兒照顧與教學的專業夥伴致！新北市「115年度教保服務機構績優暨資深人員與資深負責人表揚」，即日起至115年2月6日開放報名，今年首次增設「資深負責人表揚」，藉以肯定幼兒園負責人在教育環境快速變動下，仍持續引領團隊穩健前行。。

《圖說》中和幼兒園林昀老師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就。〈教育局提供〉

教育局長張明文表示，教保服務人員是學前教育品質的關鍵。面對少子化與教保環境快速變動，新北持續透過表揚制度鼓勵專業成長、提升團隊穩定性，也希望透過這次徵件呈現幼教現場多元角色的專業價值，讓更多優秀教保夥伴被看見。

此次績優人員評選共涵蓋園長、主任、教師、教保員、助理教保員、廚工、職員及護理人員等7大職類。

《圖說》許惠怡園長與夥伴們共同專業成長。〈教育局提供〉

他說，除績優人員外，資深人員表揚不限名額，凡新北市幼兒園服務滿10、20、30、40年以上者，均可獲頒獎座、獎狀及1,000至1萬元獎勵金，向多年堅守幼教現場的專業精神致敬，簡章與報名資訊可至https://kidedu.ntpc.edu.tw/app/home.php幼教資源網查詢。

《圖說》林育豐廚工準備多樣食材。〈教育局提供〉

張明文指出，從去年獲獎者的故事中，看見幼教現場的深刻的專業與溫度：新華園幼兒園許惠怡園長以同理與信任成為親師溝通的穩定橋樑；中和幼兒園林昀教師從孩子「學會放水壺」的日常進步中感受教育的成就；林口幼兒園洪婉玲教保員以社會情緒學習（SEL）陪伴幼兒從不安走向自信；文德國小附幼廚工阮氏紅以健康料理成功改善挑食；景新國小附幼林育豐廚工則細心觀察幼兒喜好，以多元料理方式，讓用餐成為孩子每天最期待的時刻。

《圖說》阮氏紅廚工製作衛生美味餐點。〈教育局提供〉

在健康照護與行政面，園所服務也同樣細緻。中港國小附幼梁淑貞護理師透過衛教入班，建立正確洗手、視力保健等好習慣；中和幼兒園阮莉雯職員則導入AI工具改善行政流程，讓園務服務更貼心。相關獲獎故事影片已同步上架「新北 You Me Go 幼教影音資源網」，讓更多人看見幼教現場的真實樣貌與感動。