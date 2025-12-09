貴人加持、正偏財爆發！「 4生肖」一路旺到跨年後





歲末年終！小孟塔羅小孟老師點名4生肖，在跨年前的運勢將大幅轉旺，不僅事業順利、貴人扶持，連正、偏財運也會明顯上揚，將一路從冬至旺到過年後，這幾個生肖的朋友們快把握2025年最後一個月！

TOP4 屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP3 屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP2 屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP1 屬羊

屬羊的拼勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

