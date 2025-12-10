重啟核電廠納環評？ 彭啓明督促核安會落實2建議

環境部長彭啓明今日出席「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」。（蔡佩珈攝）

環境部啟動環評總體檢將在今年底結束，環境部長彭啓明今天指出，預計在明年下半年啟動環評法修法。至於核電廠再運轉是否納入環評，他則強調這是核安問題，是核安會要面對的工作，雖依照現行法規不需環評，但環境部會希望核安會的審查，能確保核廢料的問題被解決，並納入公眾參與。

環境部長彭啓明今日出席「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」後表示，台灣的環評擁有否決權，是全世界最強大，環評總體檢期間收到許多環團意見，但較有理想性，恐怕難以據此進行修法，目前環境部正與環團溝通改善的優先順序，而不用修法就能改善的就會先處理，例如公眾參與，會考慮使用AI改善。

他指出，前陣子立法院修法提高太陽光電開發及環評門檻，收到許多環團及業者不同意見，他也認為修得有些突然，所以不希望環評法修法沒有經過太多討論，就倉促完成，環境部考量到目前正在立法院預算會期，也有《廢棄物清理法》、《資源循環推動法》及《環境檢驗測定法》修法進行中，估明年下半年啟動環評法修法。

至於核電廠重啟是否納環評，彭啓明解釋，依照現行法規，延役或重啟的核電廠不需環評，而核電廠能否再運轉是核安問題，核安會已經有相關法規及制度，環境部將與核安會聯繫，確保審查項目包含環境及社會共識，例如最關鍵的核廢料要能夠解決，審查也應納入公眾參與。

他強調，核電廠再運轉是核安會要面對的工作，且依照現行法規，核電廠再運轉不需環評，但環境部也聽到外界聲音，將從環境的角度，希望核安會擔負更多責任，將環評的精神納入核安審查當中。

