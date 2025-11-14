黃明志聲明突改！稱她「拍OF不代表不正經」再引議

台灣女網紅謝侑芯命案引起輿論譁然，大馬男歌手黃明志更是因此被當地警方拘留9天，後因無直接證據顯示其與命案有關而獲釋，但他公開指「拍OF不代表她就是不正經的人」再引爭議。

馬來西亞男歌手黃明志捲入女網紅謝侑芯命案，他或口頭保釋後的最新聲明掀起輿論熱議。（圖／翻攝自Facebook@ Namewee 黃明志）

黃明志因謝侑芯命案遭馬來西亞警方拘留長達9天，13日期滿後獲得口頭保釋，他14日在臉書發文透露過去9天的心路歷程，首度談到事發當下狀況，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中」。

黃明志原先在該貼文文末喊話，「希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」，引發網友討論，稍早黃明志改口，稱「希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（Only Fans）不代表她就是不正經的人。請不要再網暴往生者了」。

黃明志14日晚間在新版貼文提及「拍OF不代表她就是不正經的人」。（圖／翻攝自Facebook@ Namewee 黃明志）

對此，不少網友看了更傻眼，紛紛留言，「愈描愈黑」、「講到自己是無辜的受害者，一點點都不關你事」、「其實沒人網暴侑芯，是都在說你，有沒有吸就說有，人怎沒了你就在現場還能不知道」、「最後一句話，耐人尋味」。另據《ETtoday星光雲》報導，黃明志的經紀人尚未就此事給出回應。

