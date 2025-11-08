6旬翁「頭頂綠綠的」？誤30歲男是小王 撂友強擄
昨天（7日）早上，花蓮一名男子在中山路上遭毆還被強押上車，警方以車追人，不到兩個小時逮到5人。根據了解，是65歲的主嫌不滿女友屢次去找被害人，探視他剛出生女兒，懷疑被戴綠帽，夥同好友到他以為的30歲小王家去打人，並丟包到偏僻的產業道路旁，好在警方順利找到他，將他送醫治療。
員警持槍大聲喝斥，嫌犯才願意下車。嫌犯vs.警方：「（我又沒怎樣），叫你趴著，你趴下，趴著。」
車上三位嚇得全被上銬帶回，但同夥另一台車眼看不對勁，想趁亂落跑，警方趕緊催油門駕車追捕。警方vs.嫌犯：「車上幾個人，（兩個），下來。」
眼看逃不過優勢警力，這下只好乖乖就範，被扭送警局。原來花蓮壽豐鄉7號早上10點多，警方獲報遭當街毆打，還被強押上車，嫌犯疑似是吃醋女友與男性友人過從甚密，以為對方是小王。
目擊民眾：「居然會有這種事，哈哈被抓。」
光天化日下被強押上車，路過民眾看了雖然驚呆，但趕緊記下車牌。
當時目擊民眾vs.警方：「他跑得很快，後面那台壓著他，從那邊被打，他在前面，那個房子那邊打，我想說怎麼那麼吵，出來看，結果五個人拿一個棍子。」
警方調查，策畫整起擄人案的是65歲的吳姓男子，他懷疑30歲的邱姓男子跟自己的女朋友有一腿，於是夥同好友展開復仇，一群人到他家把人押上車，最後在距離他家路程7分鐘的產業道路把他丟包，員警鎖定車牌後，以車追人，先發現車輛出沒在台11丙線，雖然兩車分別逃竄，但才跑了3分鐘馬上逮到，而邱姓男子後續也順利被找到。
警方：「現在的話應該是，都被當成，都被扣起來。」
他的頭部、腿部都有明顯傷痕，但保險起見，也得去警局一趟。
吉安分局偵查隊長張淑光：「現場查扣安非他命海洛因，以及電纜線，還有棍棒等證物。」
主嫌認為被女友戴綠帽，就把人打得咪咪帽帽，以為會被稱讚葛你好帥，卻不知女孩最討厭沒搞清楚就動手的衝動罪犯。
東森新聞關心您
暴力行為，請勿模仿
