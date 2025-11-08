「蔥薑蒜」是廚房抗癌三寶 營養師教最佳食用方法
天氣逐漸轉涼，許多民眾開始進補暖身，而日常料理中常見的「蔥、薑、蒜」不僅能增添風味，更被營養師劉怡里稱為強大的抗癌三寶。蔥含有礦物質硒及植化素，有助預防胃癌；薑富含維生素及抗發炎成分；蒜則能有效抑制致癌物質形成，三者正確食用可提升身體抗癌能力。
劉怡里在《祝你健康》節目中指出，廚房中的「蔥、薑、蒜」是抗癌三寶，各有獨特功效。蔥含有豐富的礦物質硒，能幫助預防胃癌，其中植化素也能提高人體抗氧化能力。她特別說明蔥綠與蔥白的營養成分有所差異，蔥綠含有維生素A、C及β-胡蘿蔔素，有助維持黏膜健康，預防胃癌、大腸癌及口腔癌；而蔥白則主要促進血液循環，有預防感冒的功效。
薑的抗癌功效主要來自豐富的薑辣素和薑醇，這些成分有助於抗發炎，動物實驗中也發現對抑制腫瘤生成有幫助。劉怡里提醒，薑分為嫩薑、粉薑和老薑，若想預防癌症、提升免疫力，應選擇辣味較強的老薑，效果會更好。此外，在臨床癌症治療中，有時會使用薑汁來幫助患者緩解噁心症狀。
蒜頭則富含蒜素和類黃酮，能有效抑制致癌物「亞硝胺」的形成。劉怡里解釋，香腸、火腿、臘肉等加工肉品含有亞硝酸鹽，會與胺結合形成亞硝胺，增加胃癌與大腸癌風險，而蒜素能阻斷這個過程。她建議蒜頭最好生吃或泡橄欖油食用，生吃時最有效的攝取量約為3瓣左右，且應先拍碎或剁碎後靜置5至10分鐘，讓蒜胺酸脢充分釋出，幫助蒜胺酸轉換成蒜素，才能發揮最大功效。
