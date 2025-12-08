ChatGPT程式碼暗示將推廣告服務？OpenAI產品經理出面澄清：目前並未進行測試、將重視用戶信任
隨著生成式AI服務的高昂營運成本持續受關注，關於ChatGPT是否會導入廣告機制的傳聞始終未曾停歇。近期，有開發者在ChatGPT的Android測試版本中發現了疑似廣告功能的程式碼，引發社群熱議。對此，OpenAI產品經理Nick Turley稍早由官方出面回應，明確表示「目前沒有進行廣告的功能測試」。
測試版代碼露餡？「搜尋廣告」字串現蹤
根據ChatGPT外掛工具AIPRM的首席工程師Tibor Blaho於「X」平台透露消息，在ChatGPT Android應用程式的1.2025.329測試版本中，出現了多行與廣告機制相關的新程式碼。這些字串包含「集市內容」 (marketplace content)、「搜尋廣告」 (search ads)，以及「搜尋廣告輪播」 (search ad carousels)等關鍵字，使得外界推測OpenAI可能準備將廣告投放功能推向大眾市場。
官方回應：沒在測，截圖是假的
針對網路上流傳ChatGPT即將「加廣告」的說法，OpenAI產品經理Nick Turley後續發文進行駁斥。他強調，目前內部並未針對廣告功能進行測試，並且直指網路上流傳的任何功能截圖「是假的，或壓根不是廣告」。
不過，Nick Turley的回應並未把話說死。他補充表示，如果OpenAI未來真的決定要推行廣告功能，團隊將會採取非常審慎 (prudent) 的態度，「人們信任 ChatGPT，我們做任何事都會設計得尊重這種信任」，而這番話似乎也暗示了廣告並非完全不可能，只是形式上會更為謹慎。
坐擁8億週活躍用戶，流量變現成潛在金礦
從用戶規模來看，OpenAI確實具備了發展廣告業務的堅實基礎。目前的數據顯示，ChatGPT的每週活躍用戶量已達約8億人。OpenAI支持的相關研究更預估，至今年7月，將有7億用戶每週發送高達180億條訊息，分析師更估算其月訪問量介於50億至60億次之間。
分析認為，若OpenAI決定利用這些龐大的對話數據，將能在ChatGPT上投放高度個人化的精準廣告，推薦用戶真正感興趣的產品，或是採取類似Google搜尋廣告的模式，在搜尋結果中植入相關推廣內容。
在算力成本高昂的背景下，除了訂閱制之外，廣告或許終將成為支撐AI服務長久營運的必要之惡。
