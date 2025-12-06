LIVE
AAA頒獎典禮／張員瑛、李俊昊雙人舞開場！朴寶劍、IU獲CP獎…表演亮點、得獎名單不斷更新
2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。
頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。
- 精選頭條
AAA得獎名單即時更新
Best Producer：Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城
Best Artist：李俊昊、金裕貞
Best Band：QWER
Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健
Best Artist：Stray Kids、IVE
Best Couple：朴寶劍、IU
Best Artist：李浚赫、林潤娥
Best Performance：KiiiKiii、CORTIS
Best K-POP Record：IVE、Stray Kids、ATEEZ
Best Artist：林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM
Best Artist：MONSTA X、ATEEZ
Best Emotive：姜有皙、RIIZE
Best Icon：秋泳愚、CRAVITY
New Wave獎：ATEEZ潤浩、ALLDAY PROJECT
新人獎：AHOF、NEXZ、KickFlip
更新
Best Producer：Stray Kids「3RACHA」方燦、徐彰彬、韓知城
Stray Kids成員方燦、徐彰彬、韓知城拿下「Best Producer」。獲獎時，韓知城正好離席不在位置上，好在最後一刻終於搭乘車子趕到，發表得獎感言時，他笑說：「上次好像也有這種狀況，真是不好意思。」成員鉉辰等人，則開玩笑的在台下比出倒讚手勢。
更新
Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健
林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」。佐藤健今年新戲《和我老公結婚吧》是翻拍自經典同名韓劇，此次也是他第一次參與韓國頒獎典禮。
更新
Best Artist獎：Stray Kids、IVE
Best Artist 由 Stray Kids、IVE拿下。IVE張員瑛在感言最後，用甜嗓說道；「謝謝你們～」並比出愛心手勢，掀起現場觀眾一陣熱烈尖叫。
更新
Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS
Best Performance 由KiiiKiii、CORTIS拿下，曾在台灣唸書的趙雨凡，也用中文傳達感謝：「能拿到這個獎非常榮幸，謝謝大家。」
更新
林俊傑演唱《背對背擁抱》 WOODZ驚喜登場！
林俊傑演唱《背對背擁抱》時，韓國歌手WOODZ（曹承衍）突然驚喜登場，用極標準的中文一同合唱。
事實上，WOODZ過去曾簽約中國大陸經紀公司樂華娛樂，並以團體UNIQ活動，王一博也是成員之一。
更新
Best Artist獎：林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM
林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM拿下「Best Artist獎」。林俊傑表示，「沒想到也有我的份，謝謝AAA。謝謝我所有的粉絲、工作團隊、請期待我的演出。」有趣的是，在獲得獎項上台後，LE SSERAFIM忘記拿獎盃，在意識到大家都已經拿獎座了，金采源不好意思地趕緊衝上前。
更新
Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ
IVE、Stray Kids、ATEEZ獲得「Best K-POP Record獎」Stray Kids去年底才在同一場地高雄世運，舉辦世界巡回演唱會他們也親切地問候現場粉絲，「我們好久沒有來高雄了！」
更新
表演舞台：CORTIS《GO！》
典禮表演由新人組合CORTIS帶來《GO！》炒熱全場氣氛！
更新
主持人李俊昊、張員瑛雙人舞開場
AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）6日在高雄世運（高雄國家體育場）登場。紅毯於下午兩點展開，藝人們搭乘花車繞場。主持人李俊昊、張員瑛以雙人舞作為開場，搭配上灑落的花瓣，像極童話故事。
👉開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎
更新
主持人李俊昊、張員瑛登紅毯
更新
AAA紅毯星光雲集！IU、朴寶劍、舒華、惠利亮麗登台
韓劇男神朴寶劍身穿白色西裝搭配黑色長褲帥氣登場，超級寵粉的他對著四面八方的粉絲瘋狂飯撒，甚至還走到紅毯邊邊和觀眾打招呼，讓現場尖叫聲不斷。
👉朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
女團i-dle成員舒華將擔任明天 ACON 2025的主持人，她以一身純白平口長禮服亮相，露出性感美肩，整個人白到發光。
👉舒華仙到發光！主持人嗨喊「台灣的孩子」5萬人嗨翻
IU壓軸登上紅毯，一襲黑白相間禮服仙氣飄飄，乘坐高爾夫球車前往紅毯現場時，輕盈髮絲飄逸，現場尖叫聲不斷，美翻全場。
更新
2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點一次看。
👉AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
更新
2025 AAA頒獎典禮 資訊、線上看平台
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:00
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
15:30：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播
17:30：頒獎典禮 完整播出
網路直播：LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 16:15 開始直播
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
其他人也在看
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AAA明登高雄世運 15組韓星接力抵台
韓國頒獎典禮AAA本周末將於高雄世運登場，41組演出陣容和頒獎陣容分2天抵台，4日下午首波抵台的包括男女混聲團ALLDAY PROJECT、女團MEOVV、KISS OF LIFE、QWER、演員秋泳愚、嚴志媛與饒舌歌手Ash Island；傍晚則有男團ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip、AHOF，女團KIIIKIII，以及個人歌手WOODZ、崔叡娜搭乘專機抵達，吸引約300名粉絲接機。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
AAA頒獎典禮即時得獎名單／朴寶劍、IU獲最佳CP獎！IVE、Stray Kids、ATEEZ奪Best K-POP Record獎
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
AAA典禮／CORTIS震撼全場！趙雨凡返鄉演出 粉驚：應援聲大到不可思議
韓國新人男團 CORTIS 今（6）日登上高雄國家體育場，為《Asia Artist Awards》（AAA）十週年盛典帶來震撼舞台，以〈GO!〉、〈What You Want〉兩曲點燃全場氣氛。雖然才剛出道不久，但現場粉絲狂讚他們「實力完全不像新人」，應援聲音量更是一開場就爆表。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓星雲集高雄世運主場館粉絲熱情包圍 聽漏音表支持
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日下午4時在高雄世運主場館開幕，主場館外中午起人潮洶湧，不得其門而入的粉絲則在場館外「聽漏音」，隨著場內不時傳來尖叫聲引領關注，或伴隨韓星演唱扭動軀體，內外都是熱鬧滾滾。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
AAA頒獎／突被CUE上台！林俊傑獲最佳藝人 傻了：沒想到有我的份
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，身本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手林俊傑，獲得了本屆「2025年度藝人獎」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
AAA紅毯／惠利全黑透視裝辣翻！眨眼比心狂送福利 粉絲舉巨型布條告白
第10屆《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄登場，演出《善意的競爭》的 Girl’s Day 成員李惠利一踏上紅毯就讓全場沸騰。她以一套黑紗短版禮服亮相，俏皮盤起長髮，露出輕盈又帶點小性感的造型，不僅一路比愛心、對著粉絲眨眼，福利大放送，親和力爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎
兩位並用中文向觀眾招呼，先是李俊昊表示：「很高興見到大家，我是李俊昊」，張員瑛接著說：「很高興，我是張員瑛」接著喊話：「準備好一起享受了嗎」，全場5萬粉歡呼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
LISA圓夢首次主演電影「化身女打仔」 合作馬東石、李陣郁超感激
韓國女團BLACKPINK成員LISA繼參演好萊塢影集《白蓮花大飯店》後，再度受邀參演影視作品，將與馬東石、李陣郁合作Netflix全新動作懸疑電影《TYGO》，首次挑戰電影主演，她開心表示：「能參與這個企劃我感到非常榮幸，也很感激能與這麼出色的演員合作。出演動作電影一直是我的夢想，而我的電影出道作就能參與這麼令人興奮的作品，我覺得非常特別。」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
才二封金馬影帝！張震再提名「美國獨立精神獎」激戰好萊塢巨星
才二封金馬影帝！張震再提名「美國獨立精神獎」激戰好萊塢巨星EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 13
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 83
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 271
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
尷尬！賈吉世足賽分組抽籤 螢幕卻播「要命失誤」全場看傻
洋基隊長賈吉今擔任2026年世界盃足球賽分組抽籤儀式的助理，然而，當賈吉在台上抽籤時，他身後的螢幕卻播放出他去年世界大賽的失誤畫面，引起一陣熱議。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496