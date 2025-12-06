AAA頒獎典禮／張員瑛、李俊昊雙人舞開場！朴寶劍、IU獲CP獎…表演亮點、得獎名單不斷更新

2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。

頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。出席藝人包括RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

14則更新 精選頭條 15 分鐘前 AAA得獎名單即時更新 Best Producer： Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城 Best Artist： 李俊昊、金裕貞 Best Band： QWER Asia Star： 林俊傑、林潤娥、佐藤健 Best Artist： Stray Kids、IVE Best Couple： 朴寶劍、IU Best Artist： 李浚赫、林潤娥 Best Performance： KiiiKiii、CORTIS Best K-POP Record： IVE、Stray Kids、ATEEZ Best Artist： 林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM Best Artist： MONSTA X、ATEEZ Best Emotive： 姜有皙、RIIZE Best Icon： 秋泳愚、CRAVITY New Wave獎： ATEEZ潤浩、ALLDAY PROJECT 新人獎： AHOF、NEXZ、KickFlip

11 分鐘前 更新 Best Producer：Stray Kids「3RACHA」方燦、徐彰彬、韓知城 Stray Kids成員方燦、徐彰彬、韓知城拿下「Best Producer」。獲獎時，韓知城正好離席不在位置上，好在最後一刻終於搭乘車子趕到，發表得獎感言時，他笑說：「上次好像也有這種狀況，真是不好意思。」成員鉉辰等人，則開玩笑的在台下比出倒讚手勢。 Stray Kids成員方燦、徐彰彬、韓知城拿下「Best Producer」獎。（圖／讀者提供）

40 分鐘前 更新 Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」。佐藤健今年新戲《和我老公結婚吧》是翻拍自經典同名韓劇，此次也是他第一次參與韓國頒獎典禮。 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」獎。（圖／讀者提供） 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」獎。（圖／讀者提供）

45 分鐘前 更新 Best Artist獎：Stray Kids、IVE Best Artist 由 Stray Kids、IVE拿下。IVE張員瑛在感言最後，用甜嗓說道；「謝謝你們～」並比出愛心手勢，掀起現場觀眾一陣熱烈尖叫。 IVE獲Best Artist獎。（圖／讀者提供）

54 分鐘前 更新 Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS Best Performance 由KiiiKiii、CORTIS拿下，曾在台灣唸書的趙雨凡，也用中文傳達感謝：「能拿到這個獎非常榮幸，謝謝大家。」

54 分鐘前 更新 林俊傑演唱《背對背擁抱》 WOODZ驚喜登場！ 林俊傑演唱《背對背擁抱》時，韓國歌手WOODZ（曹承衍）突然驚喜登場，用極標準的中文一同合唱。 事實上，WOODZ過去曾簽約中國大陸經紀公司樂華娛樂，並以團體UNIQ活動，王一博也是成員之一。 林俊傑和WOODZ同台合唱。（圖／讀者提供）

1 小時前 更新 Best Artist獎：林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM 林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM拿下「Best Artist獎」。林俊傑表示，「沒想到也有我的份，謝謝AAA。謝謝我所有的粉絲、工作團隊、請期待我的演出。」有趣的是，在獲得獎項上台後，LE SSERAFIM忘記拿獎盃，在意識到大家都已經拿獎座了，金采源不好意思地趕緊衝上前。

1 小時前 更新 Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ IVE、Stray Kids、ATEEZ獲得「Best K-POP Record獎」Stray Kids去年底才在同一場地高雄世運，舉辦世界巡回演唱會他們也親切地問候現場粉絲，「我們好久沒有來高雄了！」

1 小時前 更新 表演舞台：CORTIS《GO！》 典禮表演由新人組合CORTIS帶來《GO！》炒熱全場氣氛！ CORTIS表演歌曲《GO！》。（圖／讀者提供）

1 小時前 更新 主持人李俊昊、張員瑛雙人舞開場 AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）6日在高雄世運（高雄國家體育場）登場。紅毯於下午兩點展開，藝人們搭乘花車繞場。主持人李俊昊、張員瑛以雙人舞作為開場，搭配上灑落的花瓣，像極童話故事。

1 小時前 更新 主持人李俊昊、張員瑛登紅毯 2025年AAA頒獎典禮今（12/6）在高雄世運主場館登場，主持人李俊昊、張員瑛。（圖/ 讀者提供）

1 小時前 更新 AAA紅毯星光雲集！IU、朴寶劍、舒華、惠利亮麗登台 韓劇男神朴寶劍身穿白色西裝搭配黑色長褲帥氣登場，超級寵粉的他對著四面八方的粉絲瘋狂飯撒，甚至還走到紅毯邊邊和觀眾打招呼，讓現場尖叫聲不斷。

👉朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷 朴寶劍登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供） 女團i-dle成員舒華將擔任明天 ACON 2025的主持人，她以一身純白平口長禮服亮相，露出性感美肩，整個人白到發光。

👉舒華仙到發光！主持人嗨喊「台灣的孩子」5萬人嗨翻 舒華登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供） IU壓軸登上紅毯，一襲黑白相間禮服仙氣飄飄，乘坐高爾夫球車前往紅毯現場時，輕盈髮絲飄逸，現場尖叫聲不斷，美翻全場。 👉IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚 IU登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供）

1 小時前 更新 2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看 2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點一次看。

1 小時前 更新 2025 AAA頒獎典禮 資訊、線上看平台 典禮日期：2025/12/06（六） 典禮地點：高雄世運主場館 正式演出時間：16:00 紅毯開始時間：14:00 台灣轉播平台：三立都會台(CH30)

15:30 ：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播

17:30 ：頒獎典禮 完整播出 網路直播：LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 16:15 開始直播


