AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）將於12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點？沒辦法到現場的粉絲可以透過哪個直播平台觀看呢？2025 AAA頒獎典禮和ACON 2025 淵源、必看原因、今年亮點一次看。

AAA、ACON是什麼？

AAA頒獎典禮全名 Asia Artist Awards，中文翻譯「亞洲明星盛典」，是韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，結合韓國流行音樂以及韓劇為主題的頒獎典禮，有別於其他頒獎典禮多單一專注於音樂或戲劇，是韓國首個結合兩者的綜合型頒獎典禮，因此別具特色。2016年首度在首爾舉辦，之後曾在越南、日本、菲律賓、泰國舉辦，這次是首度來到台灣。

廣告 廣告

除了是首次來台外，今年AAA頒獎典禮適逢10周年，因此在典禮隔天加碼純音樂活動 ACON 2025，邀請13組歌手團體接力開唱，預計帶來4小時以上的演出！

即將在台灣舉辦的 2025年AAA頒獎典禮有什麼特色？ACON 2025 又是什麼活動？（圖／aaa2025_10th）

AAA頒獎典禮特別之處？

跨界融合： AAA頒獎典禮是韓國第一個同時涵蓋K-POP歌手、韓劇演員及電影明星的頒獎典禮，滿足了不同粉絲群體的需求。

超強卡司： 每年都能邀請到最炙手可熱的頂級藝人陣容，對K-POP粉絲來說，是可以一次看到所有喜愛的明星的場合。

國際化： AAA曾多次在韓國以外的國家（如越南、日本、菲律賓、泰國）舉辦，並開放全球粉絲投票，選出人氣獎得主，在亞洲地區極具影響力。

特殊舞台：歌手通常會為頒獎典禮準備特別舞台，包括intro、舞台設計、重新編曲編舞等，有時也會有難得一見的跨團合作舞台，都是粉絲必看的獨家演出。

2025 AAA頒獎典禮看點1：《苦盡柑來遇見你》大團圓

今年的AAA頒獎典禮有許多台灣觀眾熟悉的演員出席，包括今年在Netflix上熱播的《苦盡柑來遇見你》男女主角IU、朴寶劍將再度合體，讓劇迷們夢回「愛純」和「寬植」的CP組合，此外同劇演員文素利、崔代勳、李濬榮也將出席，形成《苦盡柑來遇見你》劇組大團圓。

《苦盡柑來遇見你》男女主角IU、朴寶劍將再度合體。（圖／aaa2025_10th）

2025 AAA頒獎典禮看點2：小心領錯獎組合

今年李浚赫、李濬榮將出席AAA頒獎典禮，這兩個演員的名字在韓文唸法中非常相似，其實在2023年AAA頒獎典禮時，李浚赫就曾聽錯名字，誤以為自己得獎而起身準備上台，幸好上台前發現大螢幕顯示的是李濬榮的照片急忙歸位；而今年的青龍系列大獎則是相反，換李濬榮聽錯名字衝上台，直接成為社死現場，嚇得他急忙將獎座還給前輩，成為典禮有趣花序。這次兩人再度在頒獎典禮碰頭，甚至還有名字也有點相似的李俊昊在席，就希望這次頒獎順利，不要出現尷尬場面啦！

2025 AAA頒獎典禮出席演員陣容。（圖／aaa2025_10th）

2025 AAA頒獎典禮看點3：佐藤健、林俊傑、SB19

做為國際化的頒獎典禮，卡司當然也不局限在韓國藝人，日劇男神佐藤健今年以《玻璃之心》擄獲許多海外粉絲，這次有望拿下相關獎項。歌手名單中除了韓團，也出現了台灣觀眾的熟面孔「金曲歌王」林俊傑，以及菲律賓人氣男團SB19，展現AAA面向亞洲的決心。

菲律賓人氣男團SB19將出席AAA頒獎典禮。（圖／SB19臉書）

2025 AAA頒獎典禮看點4：人氣獎得主搶先揭曉

AAA頒獎典禮今年的人氣獎得主已經出爐，人氣團體Stray Kids、NiziU；人氣演員李俊昊、金惠奫；人氣Solo歌手林英雄、宋雨琦（i-dle）。人氣獎得主由全球粉絲透過APP票選而出，林英雄以絕對優勢奪冠，這也是他連續第六年獲得AAA人氣獎；此外金惠奫和NiziU則都是連續二年獲獎。

AAA頒獎典禮今年的人氣獎得主Stray Kids、NiziU、李俊昊、金惠奫、林英雄、宋雨琦。（圖／AAA官網）

2025 AAA頒獎典禮看點5：人氣韓團新歌舞台

AAA頒獎典禮卡司相當華麗，包括高人氣韓團 Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM 等，今年他們都帶著新歌回歸，上周（11/28、11/29）的MAMA頒獎典禮上，才看到 Stray Kids、RIIZE、IVE 都帶來為頒獎典禮設計的新歌舞台，馬上台灣的粉絲就能在高雄世運主場館見證現場舞台的魅力，也有望看到 LE SSERAFIM 新曲《SPAGHETTI》LIVE演出！

Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM。（圖／aaa2025_10th）

2025 AAA頒獎典禮看點6：MONSTA X 帥氣回歸

終於在2025年迎來全員退伍回歸的 MONSTA X，也受邀在AAA頒獎典禮出席！2015年出道的 MONSTA X 今年推出新專輯正式回歸，以性感魅力征服粉絲的他們，音樂和舞蹈風格都相當有力量感，熱門歌曲包括《Love Killa》、《Shoot Out》、《아름다워(Beautiful)》、《DRAMARAMA》等，這次在AAA舞台將會帶來什麼歌曲也讓人期待。

MONSTA X 帥氣回歸。（圖／MONSTA X (몬스타엑스)臉書）

2025 AAA頒獎典禮看點7：話題新人首度登台

今年話題十足的新人組合首度登台，男女混聲組合 ALLDAY PROJECT 以《FAMOUS》拿下《人氣歌謠》、《Show! 音樂中心》、《M! Countdown》一位；防彈少年團公司推出的男團 CORTIS 以青春活力的形象，加上歌曲《GO!》的力量舞蹈擄獲不少海外粉絲；此外還有透過殘酷的選秀節目出道的 NEXZ、AHOF 等，將帶來新鮮的舞台與歌曲。

話題新人 ALLDAY PROJECT、CORTIS 初登台。（圖／CORTIS官網、allday_project IG）

2025 AAA頒獎典禮 資訊、線上看平台

ACON 2025 資訊、線上看平台