AAA頒獎典禮特色？ACON是什麼？2025年AAA頒獎典禮7大亮點一次看
2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）將於12/6在高雄世運主場館登場，並於12/7首次舉辦大型音樂活動 ACON 2025，一連兩天將有超過百位韓星登台，是一年一度難得的K-POP慶典。AAA頒獎典禮今年邁入10周年，又是首次在台灣舉辦，將會帶來哪些精彩舞台？必看亮點？沒辦法到現場的粉絲可以透過哪個直播平台觀看呢？2025 AAA頒獎典禮和ACON 2025 淵源、必看原因、今年亮點一次看。
AAA、ACON是什麼？
AAA頒獎典禮全名 Asia Artist Awards，中文翻譯「亞洲明星盛典」，是韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，結合韓國流行音樂以及韓劇為主題的頒獎典禮，有別於其他頒獎典禮多單一專注於音樂或戲劇，是韓國首個結合兩者的綜合型頒獎典禮，因此別具特色。2016年首度在首爾舉辦，之後曾在越南、日本、菲律賓、泰國舉辦，這次是首度來到台灣。
除了是首次來台外，今年AAA頒獎典禮適逢10周年，因此在典禮隔天加碼純音樂活動 ACON 2025，邀請13組歌手團體接力開唱，預計帶來4小時以上的演出！
AAA頒獎典禮特別之處？
跨界融合：AAA頒獎典禮是韓國第一個同時涵蓋K-POP歌手、韓劇演員及電影明星的頒獎典禮，滿足了不同粉絲群體的需求。
超強卡司：每年都能邀請到最炙手可熱的頂級藝人陣容，對K-POP粉絲來說，是可以一次看到所有喜愛的明星的場合。
國際化：AAA曾多次在韓國以外的國家（如越南、日本、菲律賓、泰國）舉辦，並開放全球粉絲投票，選出人氣獎得主，在亞洲地區極具影響力。
特殊舞台：歌手通常會為頒獎典禮準備特別舞台，包括intro、舞台設計、重新編曲編舞等，有時也會有難得一見的跨團合作舞台，都是粉絲必看的獨家演出。
2025 AAA頒獎典禮看點1：《苦盡柑來遇見你》大團圓
今年的AAA頒獎典禮有許多台灣觀眾熟悉的演員出席，包括今年在Netflix上熱播的《苦盡柑來遇見你》男女主角IU、朴寶劍將再度合體，讓劇迷們夢回「愛純」和「寬植」的CP組合，此外同劇演員文素利、崔代勳、李濬榮也將出席，形成《苦盡柑來遇見你》劇組大團圓。
2025 AAA頒獎典禮看點2：小心領錯獎組合
今年李浚赫、李濬榮將出席AAA頒獎典禮，這兩個演員的名字在韓文唸法中非常相似，其實在2023年AAA頒獎典禮時，李浚赫就曾聽錯名字，誤以為自己得獎而起身準備上台，幸好上台前發現大螢幕顯示的是李濬榮的照片急忙歸位；而今年的青龍系列大獎則是相反，換李濬榮聽錯名字衝上台，直接成為社死現場，嚇得他急忙將獎座還給前輩，成為典禮有趣花序。這次兩人再度在頒獎典禮碰頭，甚至還有名字也有點相似的李俊昊在席，就希望這次頒獎順利，不要出現尷尬場面啦！
2025 AAA頒獎典禮看點3：佐藤健、林俊傑、SB19
做為國際化的頒獎典禮，卡司當然也不局限在韓國藝人，日劇男神佐藤健今年以《玻璃之心》擄獲許多海外粉絲，這次有望拿下相關獎項。歌手名單中除了韓團，也出現了台灣觀眾的熟面孔「金曲歌王」林俊傑，以及菲律賓人氣男團SB19，展現AAA面向亞洲的決心。
2025 AAA頒獎典禮看點4：人氣獎得主搶先揭曉
AAA頒獎典禮今年的人氣獎得主已經出爐，人氣團體Stray Kids、NiziU；人氣演員李俊昊、金惠奫；人氣Solo歌手林英雄、宋雨琦（i-dle）。人氣獎得主由全球粉絲透過APP票選而出，林英雄以絕對優勢奪冠，這也是他連續第六年獲得AAA人氣獎；此外金惠奫和NiziU則都是連續二年獲獎。
2025 AAA頒獎典禮看點5：人氣韓團新歌舞台
AAA頒獎典禮卡司相當華麗，包括高人氣韓團 Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM 等，今年他們都帶著新歌回歸，上周（11/28、11/29）的MAMA頒獎典禮上，才看到 Stray Kids、RIIZE、IVE 都帶來為頒獎典禮設計的新歌舞台，馬上台灣的粉絲就能在高雄世運主場館見證現場舞台的魅力，也有望看到 LE SSERAFIM 新曲《SPAGHETTI》LIVE演出！
2025 AAA頒獎典禮看點6：MONSTA X 帥氣回歸
終於在2025年迎來全員退伍回歸的 MONSTA X，也受邀在AAA頒獎典禮出席！2015年出道的 MONSTA X 今年推出新專輯正式回歸，以性感魅力征服粉絲的他們，音樂和舞蹈風格都相當有力量感，熱門歌曲包括《Love Killa》、《Shoot Out》、《아름다워(Beautiful)》、《DRAMARAMA》等，這次在AAA舞台將會帶來什麼歌曲也讓人期待。
2025 AAA頒獎典禮看點7：話題新人首度登台
今年話題十足的新人組合首度登台，男女混聲組合 ALLDAY PROJECT 以《FAMOUS》拿下《人氣歌謠》、《Show! 音樂中心》、《M! Countdown》一位；防彈少年團公司推出的男團 CORTIS 以青春活力的形象，加上歌曲《GO!》的力量舞蹈擄獲不少海外粉絲；此外還有透過殘酷的選秀節目出道的 NEXZ、AHOF 等，將帶來新鮮的舞台與歌曲。
2025 AAA頒獎典禮 資訊、線上看平台
典禮日期：2025/12/06（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:00
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)
15:30：藝人繞場 & 紅毯訪問 直播
17:30：頒獎典禮 完整播出
網路直播：LINE TODAY / LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 14:15 開始直播
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
ACON 2025 資訊、線上看平台
典禮日期：2025/12/07（日）17:00
典禮地點：高雄世運主場館
台灣轉播平台：三立都會台(CH30)，18:00 完整播出
網路直播：LINE TODAY 娛樂 / LINE MUSIC 官方帳號 17:15 開始直播
ACON 2025音樂節12/7登場！舒華、ATEEZ、SB19、KISS OF LIFE…接力AAA 完整卡司、直播平台、彩排入場時間一次看
