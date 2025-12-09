MAN WITH A MISSION開唱嗨喊：多蝦台北 來台大啖熱炒、台啤、「有鬍子」的滷肉飯

MAN WITH A MISSION來台開唱。華貴娛樂提供

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION（MWAM） 12 月 7 日回到台北，於 Legacy TERA 舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」台北場，滿場歌迷聚集親眼見證五具究極生命体的魅力舞台，當〈Vertigo〉的前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入 MAN WITH A MISSION 營造的獨特音場之中。

「你好台灣！我們是 MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」非常高興可以回來的成員們透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。歌單接連串起《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》〈Raise your flag〉、《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來〈Dead end in Tokyo〉特別版本。

廣告 廣告

MWAM打招呼秀台語。華貴娛樂提供

「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現 Jean-Ken Johnny 打工紀錄。Tokyo Tanaka 甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線一響，全場隨之合唱與打 Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。結束台北演出後，MAN WITH A MISSION 將陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，持續完成本次亞洲巡迴。

MAN WITH A MISSION台北場演唱會順利落幕。華貴娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

VERIVERY 2026見面會在高雄 常翻相簿裡「來台拍的照片」直呼難忘

朴娜勑遭爆「職場霸凌」要求經紀人24小時待命 發聲道歉「全面終止活動」

「IU前男友」李濬榮變蒼井優初戀！ 導演爆料吻戲花絮