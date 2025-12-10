Notion釋出提示詞懶人包，教你100個AI Agent實際應用情境，工作效率大飆升！

AI 代理（Agents）聽起來很酷，但到底該怎麼開始用？如果你正為此苦惱，不妨從你每天都在用的生產力工具 Notion 開始！

Notion 最近推出了《100 個 AI 代理人使用情境》指南。這份指南完整收錄了橫跨銷售、IT、工程、產品等部門的 100 個實際案例，教你如何利用 Notion AI Agents 自動化重複工作、維持知識更新，並且加速團隊營運。

Notion官方將指南整理在一份Notion筆記上，想獲得完整原始檔案的人可以填寫姓名、工作信箱、公司名稱、職位等資訊，填寫完畢後便能開始閱讀指南。

《數位時代》也同步為讀者整理了這 100 個使用情境供參考，一起往下看吧！

開始使用 Notion 的 AI 代理前，你需要知道的事

代理的能力： 代理會規劃多步驟任務、使用已連接的工具，並產生可供編輯與分享的實際成果。

用例狀態： 所有用例都已驗證且可行；其中多數需要使用者的 Notion 工作區具備特定資訊與整合（例如分析銷售會議，需要把會議筆記存放在 Notion）。

使用提示： 使用提示詞時，須調整成自身的具體情境，並透過標記、選取或上傳來源，為代理指向所需資訊。

最佳成效： 多數用例需在 Notion 內存放相關資料並設定整合（如 Slack、Google Drive、Jira、Gmail）以達到最佳成效。

個人化： 可透過 Agent Profiles 個人化代理的語氣與工作流程。

審核成果： 務必檢視代理的輸出，使用者可要求修改與追問；有復原與版本紀錄保障其更動。

如何打開 Notion AI 代理？

方法一：從左側邊欄開啟獨立對話框

在 Notion 界面的左側工具面板中，找到並點擊 Notion AI。 點擊後，會開啟一個專屬的 AI 聊天對話框。 直接在輸入欄中輸入指令或提出問題，即可開始與 AI 互動。

#0 NotionAI 圖/數位時代

方法二：從當前頁面喚出浮動視窗

在任何一個 Notion 頁面中，查看頁面的右下角。 點擊該處的 Notion AI 圖示。 點擊後，將彈出一個浮動的 AI 聊天視窗，無需離開當前頁面，即可快速獲得 AI 協助。

#1 NotionAI 圖/數位時代

數據與分析（Data & Analytics）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 Survey Response Analysis 分析 CSV 文件中的客戶回饋回覆。產出主題、情感傾向，並提供具體建議，同時引用回饋中的每一則原始註記作為依據。 Analyze customer feedback responses from CSV. Produce themes, sentiment, and specific recommendations with citations back to each source note. 分析非結構化文本、進行主題集群（clustering）、起草帶有引用的報告。使用內部搜尋和頁面建立功能。 Sales Pipeline Review 審查我們第四季度（Q4）的交易資料庫，以及 #deals Slack 頻道中的筆記。總結每個客戶的高風險商機、阻礙因素和後續步驟。 Review our Q4 deals database, plus notes from the #deals Slack channel. Summarize at‑risk opps, blockers, and next steps per account. 查詢交易資料庫、標記風險標準、提出下一步行動。使用資料庫查詢和起草功能。 Meeting Analytics Dashboard 掃描上個月的團隊會議記錄、Slack 語音通話（huddles）摘要和 Google 日曆活動，以建立一個關於經常性主題、行動項目完成度和關鍵決策的儀表板。 Scan last month of team meeting notes, Slack huddles summaries, and Google Calendar events to create a dashboard of recurring topics, action‑item completion, and key decisions. 搜尋筆記、提取規律模式、建構儀表板。使用內部搜尋和資料庫建立功能。 Competitor Analysis Report 研究前五名競爭者最近的更新和定價策略。建立一個比較表格並提出建議。 Research top 5 competitors’ recent updates and pricing. Create a comparison table and recommendations. 執行網路研究、建構比較結構、起草洞察報告。使用網路搜尋和表格建立功能。 Budget Variance Analysis 比較實際支出與預算，並突顯差異超過 10% 的項目，同時提供解釋。 Compare actuals vs. budget and highlight variances over 10% with explanations. 查詢財務資料庫、計算差異、起草帶有連結的摘要。使用資料庫查詢和分析功能。

內容創作與寫作 （Content Creation & Writing）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 Email Campaign Variants 「根據我們的產品需求文件和 Alpha 測試回饋，為企業用戶、中小企業和試用用戶草擬 3 個產品發布電子郵件版本。內容須包含引言並應用最近發布活動的學習經驗。」 Based on our PRD and alpha feedback, draft 3 launch email versions for enterprise, SMB, and trial users. Include quotes and apply learnings from recent releases. 從 PRD 和回饋頁面提取上下文，草擬分眾化的電子郵件，並提供主旨建議。使用內部搜尋和頁面草擬功能。 Blog Post Outlines 「根據最近的會議記錄和『遠距工作』研究頁面，建立一份詳細的部落格大綱，須包含 5 個外部資料來源。」 From recent meeting notes and the Remote Work research page, create a detailed blog outline with 5 external sources. 綜合內部筆記、尋找佐證連結、產出大綱和資產檢查清單。使用搜尋和網路研究功能。 Customer Story Enhancement 「重寫一個客戶案例以使其敘事流暢。插入已驗證的產品指標，並標記需要審批的聲明。」 Rewrite a customer story for flow. Insert verified product metrics and flag claims needing approval. 檢查風格指南、提取指標、編輯草稿並標記問題。使用內部搜尋和編輯功能。 Documentation Standardization 「將標記為 v2 版本的 API 文件，標準化為我們的範本格式，並按端點產出變更日誌。」 Normalize API docs tagged v2 to our template and produce a change log by endpoint. 掃描文件、重構結構、編譯變更日誌。使用多頁編輯和摘要建立功能。 Social Media Calendar 「利用部落格文章、發布說明和網路研討會的資料，建立為期 4 週的 LinkedIn 排程表。須連結來源，並避免與產品發布時間衝突。」 Create a 4-week LinkedIn calendar from blogs, release notes, and webinars. Link sources and avoid launch conflicts. 收集內容、草擬不同版本貼文、提出排程建議。使用內部搜尋和規劃功能。

專案與任務管理 （Project & Task Management）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 衝刺計畫助理 「審查我們在 Jira 中的待辦事項，並根據依賴關係和團隊負載能力建立一份為期兩週的衝刺計畫。」 “Review our backlog in Jira and create a 2-week sprint plan based on dependencies and team capacity.” 查詢待辦事項、檢查負載能力、進行優先排序和任務分配。使用資料庫查詢和視圖更新功能。 專案狀態更新 「從任務資料庫和團隊頻道（Slack、Microsoft Teams、電子郵件）提取進度，以產生一份每週狀態報告。報告須突顯阻礙和成果。」 “Generate a weekly status by pulling progress from the tasks database and team channels (Slack, Microsoft Teams, Email). Highlight blockers and wins.” 彙整更新、偵測阻礙、起草帶有連結的摘要。使用資料庫查詢和頁面草擬功能。 風險評估矩陣 「為我們的產品發布建立一個風險資料庫，包含機率、影響和緩解措施。格式須類似於我們上次的事後檢討報告。」 “Create a risk database for our launch with probability, impact, and mitigations. Format similar to our last post-mortem.” 建立資料庫綱要、植入範例、按風險等級分組。使用資料庫建立和配置功能。 里程碑時間軸 「將需求文件轉換為一個里程碑時間軸，包含依賴關係和負責人。」 “Turn the requirements doc into a milestone timeline with dependencies and owners.” 解析文件、建立時間軸視圖、指定負責人。使用頁面分析和時間軸建立功能。 任務委派計畫 「使用技能矩陣和當前工作負載來建議任務分配。檢查團隊日曆中未來 30 天的休假和特休情況。」 “Propose task assignments using the skills matrix and current workload. Check team calendar for OOO and PTO in the next 30 days..” 連結技能與工作負載、建議負責人、標記負載過重。使用資料庫查詢和建議功能。

策略規劃 （Strategic Planning）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 OKR 草案生成 利用我們的公司目標頁面、Jira Epics（史詩級任務），以及上季度的業務審查報告，草擬第一季度的 OKR。目標須包含可衡量的關鍵成果和明確的負責人。將每個關鍵成果連結到其證據來源。 Using our Company Goals page, Jira epics, and last quarter’s business review, draft Q1 OKRs with measurable KRs and clear owners. Link each KR to its evidence source. 提取目標和專案、提出 OKR 草案、連結負責人。使用內部搜尋和頁面草擬功能。 SWOT 分析 從市場筆記、競爭者數據和內部文件，為新的產品線製作一份 SWOT 分析報告。從最近的新聞稿和定價頁面中提取競爭者的動向，並引用來源。 From market notes, competitor data, and internal docs, produce a SWOT for the new product line. Pull competitor moves from recent press and pricing pages, and cite sources. 綜合資料來源、分類洞察、起草帶有引用的 SWOT 分析報告。使用搜尋和結構化頁面建立功能。 路線圖優先級排序 根據影響和投入精力對功能請求進行優先級排序，並產出建議的產品路線圖。 Prioritize feature requests by impact and effort and output a proposed roadmap. 詢請求資料庫、為項目評分、建構優先排序後的視圖。使用資料庫查詢和視圖更新功能。 市場進入策略 研究歐盟（EU）市場，並建議一份包含時間軸和關鍵風險的市場進入計畫。 Research the EU market and suggest an entry plan with timeline and key risks. 執行網路研究、起草計畫、連結來源和假設。使用網路搜尋和規劃文件功能。 合作夥伴評估 建立一個評分框架，並對目前的潛在合作夥伴進行評分 Create a scoring framework and score current partner candidates. 建立評估標準、套用評分、建議後續步驟。使用資料庫建立和評分功能。

研究與探索 （Research & Discovery）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 產業趨勢報告 研究醫療保健領域的 AI 趨勢，並總結對我們業務的影響。 Research AI-in-healthcare trends and summarize implications for our business. 收集資料來源、提取主題、起草帶有引用的報告。使用網路研究和報告草擬功能。 技術文件彙整 從 Notion、Confluence、Google Drive 和 GitHub READMEs 中，找出所有身份驗證系統的文件，然後編纂成一份整合性指南。須刪除重複內容並標記衝突點。 Find all auth system docs across Notion, Confluence, Google Drive, and GitHub READMEs, then compile a consolidated guide. De-duplicate and flag conflicts. 搜尋頁面、刪除重複內容、產出統一指南。使用內部搜尋和頁面建立功能。 最佳實踐指南 研究新手引導的最佳實踐方法，並與我們目前的流程進行比較。 “Research onboarding best practices and compare with our process. 審查網路資料來源和內部標準作業流程（SOPs）、起草差距分析和建議。使用網路研究和比較表格功能。 供應商比較 比較可與 Notion 整合的 CRM 供應商，並推薦前 3 名。 Compare CRM vendors that integrate with Notion and recommend top 3. 建立功能矩陣、為供應商評分、起草建議報告。使用研究和表格建立功能。 法規遵循性檢查 「比對我們的數據處理方式與 GDPR（通用數據保護條例）的要求，並列出差距。」 Check our data handling against GDPR and list gaps. 將程序對應到要求、標記差距、分配負責人。使用文件搜尋和檢查清單建立功能。

團隊與人資管理 (Team & HR Management)

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 新人導引清單 「利用我們的 Notion 工程師維基、Google Drive 新人導引資料夾，以及 #it-setup Slack 頻道中的常見問題，為新進工程師建立一份新人導引清單。須包含時間軸和負責人。」 Create an onboarding checklist for new engineers using our Notion engineering wiki, Google Drive onboarding folder, and #it-setup Slack FAQs. Include timeline and owners. 搜尋文件、彙編步驟、指派負責人。使用內部搜尋和清單建立功能。 績效評估準備 從任務資料庫、 一對一（1:1）筆記，以及 #kudos Slack 頻道中的同儕回饋中，收集上一季度的成果和回饋。依據每個人草擬評估包，須包含亮點和成長領域。 Gather last quarter’s outcomes and feedback from the Tasks DB, 1:1 notes, and peer feedback in the #kudos Slack channel. Draft review packets by person with highlights and growth areas. 收集筆記和任務成果、整理資料、草擬摘要。使用搜尋和頁面草擬功能。 團隊技能矩陣 透過擷取專案頁面、GitHub 儲存庫和上傳的認證文件中的技能，建立一個技能資料庫。標註每個職位的技能缺口。 Build a skills database by extracting skills from project pages, GitHub repos, and uploaded certifications. Highlight gaps by role. 提取技能、規範化輸入內容、按職位標記缺口。使用資料庫建立和分析功能。 會議議程生成器 從未完成的行動項目、#engineering Slack 頻道，以及明天的 Google 日曆活動中，建立明日的站立會議議程。須包含負責人和時間限制。 Create tomorrow’s standup agenda from open actions, the #engineering Slack channel, and tomorrow’s Google Calendar events. Include owners and timeboxes. 提取行動項目、總結討論串、輸出帶有連結的議程。使用內部搜尋和綜合功能。 資源規劃儀表板 (Resource Planning Dashboard) 分析目前的資源分配，資料來源包含專案資料庫、進行中的 Jira Epics，以及 Google 日曆的特休。建立下一季度的資源視圖並標註超額分配的風險。；分析我們團隊目前的專案分配情況，並為下一季度建立資源規劃視圖。 Analyze current allocations using the Projects DB, Jira epics in progress, and Google Calendar PTO. Create a next‑quarter resource view and flag over‑allocation risks.”；“Analyze our team’s current project allocations and create a resource planning view for the next quarter 結合專案與負載能力、建議資源分配、建立視圖。使用資料庫查詢和視圖更新功能。；視覺化團隊負載能力和資源分配情況。使用資料庫查詢和日曆視圖功能。

銷售與客戶成功 （Sales & Customer Success）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 提案客製化 利用探索筆記、Slack 討論串和 Acme 客戶關係管理頁面，為 Acme 客戶客製化我們的企業提案。 Customize our enterprise proposal for Acme using discovery notes, Slack threads, and the Acme CRM page. 提取多來源上下文、調整章節、插入指標、標記假設。使用內部搜尋和編輯功能。 客戶健康儀表板 結合支援數據、產品使用數據和續約數據，建立健康評分資料庫。突顯評分最低的 5 個客戶。 Create a health score DB by joining support (Zendesk), product usage (Amplitude), and renewal data (Salesforce/CRM). Surface the 5 lowest-scoring accounts. 標準化欄位、計算綜合評分、建立優先排序視圖。使用數據彙整和評分功能。 季度業務審查簡報 利用產品分析、Salesforce 客戶數據、支援主題和已交付的路線圖項目，為主要客戶草擬季度業務審查簡報。內容須包含 90 天趨勢圖表和下一季度目標。 Draft a QBR for our top client using product analytics (Mixpanel/Amplitude), Salesforce account data, support themes, and delivered roadmap items. Include a 90‑day trend chart and next‑quarter goals. 收集指標、建立圖表、撰寫帶有連結的執行摘要。使用內部搜尋和草擬功能。 競爭對手戰術卡 建立針對前 3 名競爭對手的戰術卡（battle cards），須包含應對話術（talk tracks）和異議處理（objection handling）策略。 Create battle cards vs. top 3 competitors with talk tracks and objection handling. 綜合文件和網路資源、建構比較結構、增加引用。使用研究和表格功能。 續約風險分析 利用 90 天使用情況、未解決的支援嚴重程度和利害關係人參與度筆記，標記客戶流失（churn）風險。 Flag churn risks using 90‑day usage, open support severity, and stakeholder engagement notes. 評估風險、對客戶進行排名、推薦挽救措施並附上來源連結。使用資料庫分析和連結功能。

知識管理 （Knowledge Management）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 維基內容重組 「稽核我們的工程師維基，找出過時的內容，並提出新的資訊架構。產出一份遷移檢查清單，並在標題變更處新增重新導向。」 Audit our engineering wiki, identify outdated content, and propose a new IA. Produce a migration checklist and add redirects where titles change. 透過具體的遷移計畫，重組知識庫結構。使用內容分析和階層建立功能。 常見問題生成器 分析上個月的支援工單和會議記錄，以生成包含前 20 個問題的常見問題。每個問題須包含標準答案、相關的操作手冊連結，以及『最近驗證日期』。 Analyze last month’s support tickets and meeting notes to generate an FAQ with the top 20 issues. For each, include the canonical answer, relevant links to runbooks, and a ‘last verified’ date. 將支援模式轉化為自助式知識。使用模式分析和整合答案功能。 流程文件化 整合最近的部署筆記、操作手冊和事故事後檢討報告，來文件化我們的部署流程。產出一份包含部署前檢查和回滾步驟的逐步標準作業流程，並標註需要負責人確認的區域。 Document our deployment process by reconciling recent deployment notes, runbooks, and incident postmortems. Output a step-by-step SOP with preflight checks and rollback steps, and highlight areas needing owner confirmation. 整合操作知識與決策點。使用搜尋和 SOP 草擬功能。 培訓教材製作 將我們的產品文件轉換為培訓課程，包含模組、預期成果、練習題和知識檢測。將每個模組對應回其來源文件，並嵌入從客戶案例中提取的範例情境。 Convert our product documentation into a training curriculum with modules, outcomes, exercises, and knowledge checks. Map each module to its source docs and embed example scenarios pulled from customer stories. 建立可追溯的學習路徑。使用內容重構和評估設計功能。 詞彙表建構器 掃描所有技術文件，並提取術語詞彙表，包含定義、標準連結和使用範例。標記重複的術語並建議合併。 Scan all technical documents and extract a glossary of terms with definitions, canonical links, and example usages. Mark duplicates and propose merges. 建立具有出處的共享語言。使用術語提取和規範化功能。

行銷與成長 （Marketing & Growth）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 行銷活動成效分析 彙整 Notion 中總結的發送指標，分析第三季度的電子郵件行銷活動。根據受眾識別表現最佳的主題和主旨，然後提出三個實驗，並附上成功指標和所需的資產。 Analyze Q3 email campaigns by joining send metrics summarized in Notion. Identify top-performing themes and subject lines by audience, then propose three experiments with success metrics and required assets. 產出分析結果以及後續行動。使用多來源數據整合和實驗規劃功能。 內容行事曆規劃 透過比對我們的產品發布計畫、產業活動頁面和熱門內容主題，建立下個月的內容行事曆。建議發布頻率（cadence）、目標客群（target personas）和可重複利用的內部來源，並為每個排定的貼文附上連結。 Create a content calendar for next month by cross-referencing our launch plan, industry events page, and top content topics. Suggest cadence, target personas, and internal sources to repurpose, with links for each scheduled post. 建立與策略及來源相關聯的計畫。使用內部搜尋和排程建議功能。 SEO 內容優化 審查我們排名前 10 的部落格文章，並建議優化標題、內部連結（指向關鍵文件）和 Schema 程式碼片段。根據我們的筆記中擷取的搜尋查詢，找出遺漏的常見問題（FAQs），並為每篇文章提供一份優先順序檢查清單。 Review our top 10 blog posts and recommend improvements to headings, internal links to key docs, and schema snippets. Surface missing FAQs based on search queries captured in our notes, and provide a prioritized checklist per post. 透過具體編輯提升自然搜尋（organic）影響力。使用內容分析和連結建議功能。 潛在客戶評分模型 建立一個潛在客戶評分模型，欄位須包含互動程度、企業屬性和行為信號。在一個參考頁面上定義評分規則，生成範例評分潛在客戶，並提供按銷售區域分組的視圖。 Create a lead scoring model with fields for engagement, firmographics, and behavioral signals. Define scoring rules in a reference page, generate sample scored leads, and include views grouped by sales region. 實施一個透明的評分系統。使用資料庫建立、規則文件和範例數據功能。 市場研究摘要 結合訪談筆記、問卷摘要和網路研究，綜合整理我們的目標客群洞察。輸出三個買家角色，包含他們的痛點、觸發因素、偏好渠道和範例訊息。 Synthesize our target demographic insights by combining interview notes, survey summaries, and web research. Output three buyer personas with pains, triggers, preferred channels, and example messaging. 建立基於證據、可付諸行動的角色設定。使用綜合分析和結構化頁面功能。

產品開發 （Product Development）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 功能規格書 將每週的功能請求會議記錄轉化為一份規格書，須包含用戶故事、驗收標準、待解決問題和相關錯誤及回饋頁面的連結。 Transform weekly feature request meeting notes into a spec with user stories, acceptance criteria, open questions, and links to related bugs and feedback pages. 將原始筆記轉化為可交付的規格書。使用結構化和交叉連結功能。 錯誤追蹤器 建立一個錯誤分類資料庫，包含嚴重性、影響、負責人和 SLA（服務水準協議）欄位，數據來源為 Slack 和 Jira。建立『未分類』、『即將超時』和『按元件分類』的視圖。 Create a bug triage database with severity, impact, owner, and SLA fields pulling from Slack and Jira. Create views for ‘Untriaged’, ‘Breaching soon’, and ’By component’. 透過清晰的流程實現錯誤分類的運營化。使用資料庫設計和視圖功能。 使用者回饋整合 按主題收集上一季度的使用者回饋，量化每個主題的提及次數，並將每個主題對應到路線圖上受影響的區域。回饋來源包括 Slack（指定頻道名稱）、Reddit 和使用者研究報告。針對每個主題草擬一份解決方案文件。 Collect last quarter’s user feedback by theme, quantify mentions per theme, and map each to affected areas in the roadmap. Pull from Slack (name channels), Reddit, and user research reports. Draft draft a solution doc for each. 透過證據進行改進項目的優先排序。使用主題分析和連結功能。 發布說明生成器 透過提取衝刺面板中已合併的項目和最近的變更日誌頁面，彙編發布說明。參考我們的發布說明風格指南，並將該頁面新增至發布資料庫。 Assemble release notes by pulling merged items from sprint boards and recent changelog pages. Reference our release notes style guide. Add the page to Releases DB. 透過可追溯性自動化發布通訊。使用任務彙整和資產引用功能。 API 文件 為新的端點草擬 API 文件，其中包含經過我們的測試集合驗證的請求和響應範例。交叉連結到身份驗證和錯誤處理指南。 Draft API docs for new endpoints with request and response examples verified against our test collections. Cross-link to auth and error handling guides. 透過來源驗證確保準確性。使用結構化技術寫作和交叉連結功能。

財務規劃 （Financial Planning）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 預算分配計畫 利用 Google Drive 試算表和 Box 導出的去年實際支出，以及公司目標頁面中的今年優先事項，提出一份第一季度的預算分配計畫。建立部門視圖、指出權衡取捨，並附上假設日誌。 Propose a Q1 budget allocation using last year’s actuals from Google Drive spreadsheets and Box exports, plus this year’s priorities from the Company Goals page. Create department views, call out tradeoffs, and attach the assumptions log. 透過透明化將資源與策略對齊。使用財務分析和情境筆記功能。 費用報告分析 分析儲存在 Google Drive 和 Box 中的費用報告，以找出按類別和出差人員分類的規律。標註政策例外情況，並連結到 Google Drive 或 Gmail 中的原始收據，同時建議政策調整。 Analyze expense reports stored in Google Drive and Box to find patterns by category and traveler. Flag policy exceptions with links to the original receipts in Google Drive or Gmail, and recommend policy tweaks. 透過證據尋找節省空間。使用數據審查和建議功能。 財務儀表板 建立一個儀表板，總結營收、支出、現金消耗率和營運週轉天數，並顯示月度變化。納入一個『備註』區塊，解釋異常情況並連結到來源頁面。 Build a dashboard summarizing revenue, expenses, burn, and runway with month-over-month deltas. Include a ‘notes’ section that explains anomalies with links to source pages. 將指標與敘事結合。使用數據彙整和註釋功能。 發票追蹤系統 建立一個發票追蹤資料庫，包含狀態、金額、到期日和負責人欄位。從 NetSuite/QuickBooks 導出檔案（PDF）中匯入未結清發票。新增『帳齡』視圖和一個描述後續跟進頻率的參考頁面。 Create an invoice tracking database with status, amount, due date, and owner fields. Import open invoices from NetSuite/QuickBooks export (PDF). Add ‘Aging’ views and a reference page describing the follow-up cadence. 實現收款紀律。使用資料庫設計和操作手冊功能。 成本效益分析 透過建立總擁有成本（TCO）和投資回報率（ROI）模型，評估一個新的軟體工具。文件化假設，提供最佳/可能/最差情境，並連結到利害關係人訪談。 Evaluate a new software tool by modeling TCO and ROI. Document assumptions, provide best/likely/worst scenarios, and link to stakeholder interviews. 透過結構化分析支援決策。使用財務建模和資料來源功能。

學習與發展 （Learning & Development）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 學習路徑建立器 利用我們的 Notion 技術文件、GitHub READMEs，以及 Google Drive 和 Box 中的新人導引教材，為初級開發人員設計一條學習路徑。將練習連結到範例儲存庫。 Design a learning path for junior devs using our Notion stack docs, GitHub READMEs, and onboarding materials in Google Drive and Box. Link exercises to example repos. 將文件對應到模組、按依賴關係排序、草擬實作任務。使用內容策展和規劃功能。 技能差距分析 透過整合 HRIS 職位概況、技能矩陣資料庫和最近的專案回顧報告，比較技能自我評估與職位預期及專案需求。產出技能差距和培訓待辦事項。 Compare skill self‑assessments with role expectations and project needs by joining HRIS role profiles, the Skills Matrix DB, and recent project retros. Output gaps and a training backlog. 整合評估與職位矩陣、突顯差距、提出培訓待辦事項。使用分析和建議功能。 課程內容大綱 利用 Notion、Google Drive 和附加的 PDF 文件中的來源文件，為內部 Notion 培訓草擬一份包含模組和練習的大綱。包含連結到範例 GitHub 儲存庫，以供動手實作。 Draft an outline for internal Notion training with modules and exercises using source docs in Notion, Google Drive, and attached PDF. Include links to example GitHub repos for hands-on practice. 結構化模組、撰寫目標和練習、連結標準幫助文件。使用課程設計功能。 知識檢測生成器 從我們的安全培訓頁面生成小測驗題目。 Generate quiz questions from our security training pages. 提取關鍵點、草擬分級問題、建立帶有引用的答案鍵。使用解析和草擬功能。 導師計畫設計 設計一個導師制度框架，須包含配對標準和定期簽到。 Design a mentorship framework with matching criteria and check‑ins. 定義標準、草擬啟動和審查的範本、新增追蹤視圖。使用範本和資料庫設計功能。

營運與效率 （Operations & Efficiency）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 流程優化 分析支援工作流程，資料來源包括 #support Slack 討論串、Jira/Linear 工單，以及 MS Teams 謄本。提出縮短回應時間的變更方案，並附上優化前後的泳道圖。 Analyze the support workflow using Slack threads in #support, Jira/Linear tickets, and MS Teams transcripts. Propose changes to reduce response time with before/after swimlanes. 繪製生命週期數據、找出瓶頸、草擬優化前後計畫。使用流程分析和規劃功能。 標準作業流程文件化 透過合併筆記與最佳實踐，建立部署的 SOP。 Create deployment SOPs by merging notes with best practices. 提取步驟、指派負責人、為文件建立版本。使用搜尋和草擬功能。 自動化機會 從重複性的流程中，識別出最優先的 10 個自動化候選項目。 Identify the top 10 automation candidates from recurring processes. 掃描頁面、評估投資回報率（ROI）、輸出帶有連結的優先排序待辦事項。使用審查和評分功能。 供應商管理資料庫 建立一個供應商資料庫，包含合約、續約日期、績效和風險標誌。 Create a vendor DB with contracts, renewals, performance, and risk flags. 設計綱要、建立關鍵視圖、植入範例。使用資料庫設計功能。 事件應對手冊 彙編一份事件應對手冊，包含溝通範本和 RACI（職責劃分矩陣）。 Assemble an incident playbook with comms templates and RACI. 整合事後檢討報告和操作手冊、草擬範本、連結範例。使用整合和範本化功能。

個人生產力 （Personal Productivity）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 每日規劃助理 根據我的任務、Slack 提醒事項，以及 Gmail 中標註『待辦』的電子郵件，草擬今天的計畫。從 Google Drive/OneDrive 提取關鍵文件，並對重要工作進行時間區塊規劃。 Draft today’s plan from my tasks, Slack reminders, and emails labeled ‘Action’ in Gmail. Pull key docs from Google Drive/OneDrive and time‑block critical work. 審查活動和任務、識別優先事項和風險、提出時間區塊規劃。使用日曆和任務視圖功能。 會議記錄摘要器 總結今天的會議內容。提取決策和行動項目，並註明負責人和截止日期。 Summarize today’s meetings. Extract decisions and action items with owners and due dates. 解析筆記、列出決策、建立連結的行動項目。使用筆記解析和交叉連結功能。 電子郵件草稿生成器 草擬一封給產品團隊的跟進郵件，其中須引用決策和後續步驟。 Draft a follow‑up to the product team referencing decisions and next steps. 整合筆記內容、草擬簡潔的電子郵件、突顯負責人和截止日期。使用上下文綜合功能。 每週回顧範本 建立一個每週回顧範本，提取已完成任務、即將到來的截止日期和亮點。 Create a weekly review pulling completed tasks, upcoming deadlines, and highlights. 彙整數據、草擬回顧和下週優先事項。使用數據彙整和範本化功能。 目標追蹤系統 建立一個目標追蹤器，包含 OKR 和定期簽到，並提供按時間範圍劃分的儀表板。 Build a goal tracker with OKRs and check‑ins, with dashboards by time horizon. 建立資料庫和視圖、將關鍵成果連結至證據頁面、設定簽到頻率。使用資料庫設計和連結功能。

醫療保健與健康 （Healthcare & Wellness）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 健康計畫設計 建立一份健康計畫大綱，包含活動、衡量指標和獎勵措施。 Create a wellness program outline with activities, metrics, and incentives. 彙編想法、定義關鍵績效指標（KPIs）、草擬計畫和行事曆。使用規劃和範本功能。 健康資源庫 將健康資源按類別組織成一個可搜尋的資源庫。 Organize wellness resources into a searchable library with categories. 策展連結、撰寫摘要、建立索引頁面。使用內容組織功能。 症狀追蹤器 建立一個症狀追蹤資料庫，包含趨勢視圖和指引連結。 Create a symptom tracking database with trend views and guidance links. 設計綱要（schema）、新增範例條目、配置圖表。使用資料庫設計和視圖功能。 心理健康資源 彙編遠距工作的心理健康資源，須包含經過驗證的來源。 Compile remote‑work mental health resources with vetted sources. 研究來源、按主題分組、新增聯絡資訊。使用研究和結構化功能。 人體工學檢查清單 建立一份家庭辦公室人體工學檢查清單，並附上評分指南。 Create a home‑office ergonomics checklist with a scoring guide. 草擬檢查清單、新增評分準則、連結設定指南。使用清單和參考資料功能。

創投 （Venture Capital）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 交易發掘雷達 彙整來自精選電子報與投資人 Twitter 清單的新公司，並補充 Crunchbase 風格的基本資料；依投資論點契合度與階段加上標籤。 Aggregate new companies from curated newsletters and investor Twitter lists, and enrich with Crunchbase-style basics. Tag by thesis fit and stage. 建立一個輕量級的潛在客戶管道。使用網路研究和標籤功能。 投資備忘錄草稿 利用募資簡報、網站和近期新聞，為 [公司名稱] 草擬一份初版備忘錄。內容須包含市場規模選項、護城河分析、風險和待解決問題。 Draft a first-pass memo for [Company] using the pitch deck, website, and recent press. Include market sizing options, moat analysis, risks, and open questions. 透過明確指出差距來加速合夥人準備工作。使用整合和結構化功能。 盡調清單建立器 為一宗 B2B SaaS 種子輪交易建立一份盡職調查檢查清單，包含產品、市場進入（GTM）、技術、安全和法律等部分。新增負責人欄位和時間軸視圖。 Create a diligence checklist for a B2B SaaS seed deal with sections for product, GTM, tech, security, and legal. Add owner fields and a timeline view. 標準化盡職調查工作。使用資料庫設計和視圖功能。 投資組合健康儀表板 建立一個儀表板，整合來自 Gmail 中的投資組合更新郵件和 Notion 公司頁面的季度指標。標註營運週轉天數低於 12 個月和招聘需求。連結 Google Drive/Box 中的來源更新文件。 Create a dashboard pulling quarterly metrics from portfolio update emails in Gmail and Notion company pages. Flag runway under 12 months and hiring needs. Link source update docs from Google Drive/Box. 突顯風險和支援需求。使用彙整和警報功能。 LP 季報生成器 利用來自 Gmail 的投資組合更新和 Google Drive/Box 中的指標檔案，草擬一份季度 LP 更新報告，總結退出（exits）、後續投資（follow-ons）、表現最佳公司和支援計畫。包含圖表和底層投資組合頁面的連結 Draft a quarterly LP update summarizing exits, follow-ons, top performers, and support initiatives using portfolio updates from Gmail and metrics files in Google Drive/Box. Include charts and links to underlying portfolio pages. 產出清晰、透明的報告。使用編譯和敘事功能。

創新與構思 （Innovation & Ideation）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 腦力激盪 準備一個腦力激盪工作區，包含類別、評估標準，以及從客戶頁面和路線圖頁面中提取的範例提示。 Prepare a brainstorming workspace with categories, evaluation criteria, and example prompts drawn from customer and roadmap pages. 結構化創意工作。使用框架和上下文植入功能。 點子資料庫 建立一個點子管道資料庫，包含階段、負責人和影響/投入精力評分。提供按階段和按季度劃分的視圖。 Create an ideas pipeline database with stages, owners, and impact/effort scoring. Provide views by stage and by quarter. 追蹤創意從想法到成果的過程。 趨勢分析報告 整合來自網路研究和內部專家筆記的新興趨勢。突顯與我們策略相符的機會並引用來源。 Synthesize emerging trends from web research and internal expert notes. Highlight opportunities aligned to our strategy and cite sources. 尋找信號與策略契合度。使用研究整合與引用功能。 黑客松專案管理 組織黑客松專案，包含團隊分配、描述和評審標準。新增時間表頁面並連結團隊頻道。 Organize hackathon projects with team assignments, descriptions, and judging criteria. Add a schedule page and link team channels. 讓活動按計畫進行。使用活動結構和參考連結功能。 專利研究摘要 研究我們領域的專利，並總結潛在的衝突和空白領域，連結到代表性檔案和我們的相關文件。 Research patents in our area and summarize potential conflicts and whitespace, linking to representative filings and our related docs. 為智慧財產權（IP）策略提供資訊。使用專利研究和映射功能。

客戶體驗 （Customer Experience）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 客戶旅程圖繪製 利用 Notion 中的人物誌、Slack 和 Zendesk 的支援日誌，以及 Google Drive/OneDrive 中的新人引導筆記，繪製從認知到倡導的客戶旅程圖。突顯痛點和上游解決方案。 Map the customer journey from awareness to advocacy using personas in Notion, support logs from Slack and Zendesk, and onboarding notes in Google Drive/OneDrive. Highlight pain points and upstream fixes.” Highlight pain points and upstream fixes. 透過證據將體驗視覺化。使用旅程圖繪製和連結功能。 支援工單分析 對支援工單進行集群分析，以識別常見問題，並生成知識庫文章草稿，包含步驟和待補的螢幕截圖。 Cluster support tickets to identify common issues and generate draft knowledge base articles with steps and screenshots to request. 彌合支援與文件之間的差距。使用集群分析和草擬功能。 淨推薦值回覆行動計畫 審查 NPS（淨推薦值）回覆，並為批評者、被動者和推薦者建立行動手冊。包含外展範本並連結回原始回饋頁面。 Review NPS responses and create playbooks for detractors, passives, and promoters. Include outreach templates and link to the originating feedback pages. 將回饋轉化為行動。使用情感分組和範本化功能。 客戶成功行動手冊 建立一本客戶成功行動手冊，包含生命週期階段、關鍵活動、健康檢查和成功指標。將每個活動對應到我們現有筆記中的範例。 Create a playbook with lifecycle stages, key activities, health checks, and success metrics. Map each activity to examples in our existing notes. 透過驗證點將服務交付標準化。使用行動手冊設計和參考資料功能 回饋循環系統 設計一個回饋循環系統，將洞察路由到產品和支援頁面，並配備標籤、負責人和審查頻率。提供一個起始儀表板。 Design a feedback loop that routes insights to product and support pages, with tags, owners, and a review cadence. Provide a starter dashboard. 將信號與行動連接起來。使用系統設計和儀表板功能。

活動規劃 （Event Planning）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 活動規劃時間軸 為我們的年度會議建立一個時間軸，包含任務、截止日期和負責人。新增依賴關係以及一個包含緩解措施的風險區塊。 Create a timeline for our annual conference with tasks, deadlines, and owners. Add dependencies and a risk section with mitigations. 透過預見性來協調複雜的活動。使用時間軸視圖和風險筆記功能。 供應商比較矩陣 在一個決策矩陣中，比較場地選項的容納人數、成本、地點和設施。對標準進行加權、對選項評分，並推薦前兩名選項及其權衡取捨。 Compare venue options by capacity, cost, location, and amenities in a decision matrix. Weight criteria, score options, and recommend top two with tradeoffs. 實現客觀選擇。使用矩陣和加權評分功能。 賓客名單管理 建立一個賓客名單資料庫，包含 RSVP（回覆狀態）、飲食需求和座位安排。提供按桌次和按狀態劃分的視圖。 Create a guest list database with RSVPs, dietary needs, and seating. Provide views by table and by status. 乾淨俐落地管理參與者。使用資料庫與視圖功能。 活動預算追蹤 建立一個預算追蹤器，包含類別、實際支出與計畫支出的比較，以及累計總額。突顯差異警報並連結收據。 Build a budget tracker with categories, actuals vs planned, and running totals. Surface variance alerts and link receipts. 透過透明化控制支出。使用預算表格和差異邏輯功能。 活動後報告 生成一份活動後報告，包含出席人數、參與度指標、回饋主題和經驗教訓，並連結到來源頁面。 Generate a post-event report with attendance, engagement metrics, feedback themes, and lessons learned, linking to source pages. 捕捉成果和改進點。使用數據彙編和整合功能。

安全與合規 （Security & Compliance）

情境 中文提示詞 英文提示詞 代理步驟 資安稽核檢查清單 基於 ISO 27001 建立一份稽核檢查清單，包含我們目前的控制狀態和證據連結。突顯差距並建議負責人和時間軸。 Create an audit checklist based on ISO 27001 with our current control status and evidence links. Highlight gaps and propose owners and timelines. 透過明確的後續追蹤來評估安全態勢。使用框架映射和規劃功能。 存取控制矩陣 建立一個存取矩陣，顯示角色、權限和數據存取範圍。交叉連結到團隊頁面和敏感系統文件。 Build an access matrix showing roles, permissions, and data access. Cross-link to team pages and sensitive system docs. 釐清誰可以執行什麼操作。使用矩陣和交叉參考功能。 合規行事曆 建立一個合規行事曆，包含法規截止日期、稽核日期和續約日期。新增按法規和按季度劃分的視圖。 Create a compliance calendar with regulatory deadlines, audit dates, and renewals. Add views by regulation and by quarter. 使義務保持可見。使用行事曆和篩選視圖功能。 資料隱私評估 評估數據處理是否符合隱私法規。產出一份差距清單，包含風險等級、建議補救措施和現行流程的連結。 Assess data handling against privacy regulations. Produce a gap list with risk rating, suggested remediations, and links to current processes. 透過優先順序推動補救措施。使用評估結構和參考資料功能。 事件紀錄資料庫 建立一個安全事件日誌，包含分類、應對行動和經驗教訓。新增『未結案』和『待審查』的儀表板。 Create a security incident log with classification, response actions, and lessons learned. Include dashboards for ‘Open’ and ’Needs review’. 追蹤事件從偵測到學習的整個過程。使用事件資料庫和儀表板功能。

資料來源：Notion

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤

