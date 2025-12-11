為了因應「代理式AI」 (Agentic AI)的快速發展並解決目前各家標準不一的碎片化問題，Linux基金會宣布成立Agentic AI基金會 (AAIF)。該基金會提供一個中立、開放的基礎，確保代理式AI能以透明和協作的方式發展，並且促進跨平台的互通性。

Linux基金會攜手OpenAI、Google、微軟成立Agentic AI基金會，首波納入MCP、goose等開源項目

科技巨頭大集結，競爭對手坐下來談標準

此次Agentic AI基金會的成立陣容相當豪華，幾乎囊括目前AI領域的所有領先者。首波公佈的白金會員名單包括：亞馬遜的AWS、Anthropic、Block、彭博新聞 (Bloomberg)、Cloudflare、Google、微軟，以及OpenAI。

這意味著，平常在AI模型與雲端市場殺得難分難解的競爭對手們，在推動「AI代理」的標準化議題上達成了共識，願意共同制定遊戲規則。

首批三大開源項目入列：MCP、goose、AGENTS.md

Agentic AI基金會成立之初，隨即納入了三項具代表性的開源技術項目，分別來自Anthropic、Block與OpenAI，涵蓋協議、框架與開發標準：

• 模型上下文協議 (Model Context Protocol, MCP)：由Anthropic貢獻，這是一個通用的標準協議，將解決AI模型與各種工具、數據來源及應用程式之間的連接問題，讓模型能更輕易地「使用」外部工具。

• goose：由Block貢獻，這是一個「本地優先」 (local-first)的開源AI Agent框架。它結合了語言模型、可擴展工具以及基於MCP的標準化整合，讓開發者能更靈活地打造AI代理。

• AGENTS.md：由OpenAI貢獻，這是一個簡單且通用的標準文件格式。它為編寫AI Agent提供了與專案項目一致的指導原則，確保Agent能夠在不同的儲存庫 (repositories) 和工具鏈中可靠地運行與理解指令。

分析觀點：從「對話」走向「行動」的關鍵一步

隨著AI的發展從單純的「聊天機器人」 (Chatbot)轉向能夠自主執行任務的「代理人」 (Agent)，如何讓不同的AI代理能夠跨平台溝通、調用工具，成為了產業面臨的最大挑戰。

Linux基金會此次成立Agentic AI基金會，正是為了避免代理式AI走向封閉圍牆的局面。透過MCP等標準協議的推廣，未來我們或許能看到不同品牌的AI助理能夠互相協作 (例如讓Siri透過Google的Agent去訂餐廳)，這對於整體AI生態系的落地應用將是至關重要的一步。

