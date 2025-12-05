不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程
【NOW健康 林郁敏／台北報導】眉毛下垂和眼皮鬆弛是許多人年紀漸長後最在意的臉部困擾，提眉手術是許多人重拾自信與精神感的選擇。楊菘宇整形外科診所院長楊菘宇醫師指出，無論是年輕人或銀髮族，只要有改善眼部外觀的需求，都可以透過適合的提眉方式，來達到滿意的改變。
眼皮鬆弛不只靠雙眼皮！醫：年長者需提眉 年輕人則拉開眉眼距
楊菘宇醫師表示，一般來說，50、60歲以上的人因為老化，會出現眉毛下垂、眼皮鬆弛的狀況，眼尾容易形成八字形，看起來感覺沒有精神，甚至給人怒目或疲倦的印象，這類狀況不只影響美觀，也可能遮蔽視線，對日常生活造成困擾。而年輕人雖然皮膚較為緊緻，但也有天生眉毛位置比較低的案例，會讓眼皮看起來肥厚，即便做了雙眼皮手術，也可能僅有短暫效果，長期效果是有限的。
楊菘宇醫師說明，提眉手術的關鍵在於找到問題的根源。對年長者來說，額頭鬆弛、眉毛下垂等狀況，都是影響眼皮外觀的重要因素，因此，單靠割雙眼皮是無法徹底改善外觀；但對於年輕人來說，只需要拉開眉眼之間的距離，讓眼睛看起來更有精神。
手術方式則會依據個人的狀況來做調整，從眉毛下方或是額頭的部位切入，並配合內視鏡的技術，既可改善下垂問題，也能避免眉毛被拉得過高，而造成驚訝不自然的表情。
提眉手術位置是關鍵 傷口藏髮際線或眉下可避免「驚訝感」表情
「手術位置的選擇很重要。」楊菘宇醫師說，如果傷口在眉毛上方，眉毛位置被抬得太高，患者就會出現驚訝感或不自然的表情；若是將傷口放在眉毛下方或額頭髮際內，不僅疤痕較容易隱藏起來，也能微調眉毛和眼皮的距離，讓眼神自然又有精神；而對於眉毛比較稀疏的人，楊醫師則建議可搭配紋眉、霧眉等方式來重畫眉型，或許可以達到更理想的視覺效果。
楊菘宇醫師強調，對於同時有眼皮鬆弛或眼尾下垂的患者，是可同步處理的，手術方式彈性較高，若是額頭鬆弛較為明顯，也可選擇額頭拉皮，會將整個眉毛帶上去，再視情況選擇是否要做雙眼皮手術，效果更持久且自然。由於每個人的狀況都不同，會依據眉毛、眼皮與額頭的鬆弛程度和狀況，制定最合適的手術方案。
提眉手術無年齡限制！ 不僅能變年輕更讓視線明亮、重拾自信笑容
楊菘宇醫師分享，許多年長患者手術之後，不僅外觀變年輕了，眼睛視線也更加明亮，整個人看起來精神煥發。有的患者甚至笑著說：「原來以前被下垂的眼皮遮住了視線，現在眼睛可以完全看到前方，整個世界都明亮了！」年輕患者則是透過提眉手術改善眉眼的比例，雙眼皮也更明顯，自信心隨之提升。
楊菘宇醫師提醒，提眉手術沒有絕對的年齡限制，重點是有需求就可以做。手術的目的是讓眼神自然、表情不僅改善外觀，也回到精神飽滿的狀態，選擇合適的方式、掌握眉毛與眼皮距離，才能達到真正滿意的效果。
對很多人來說多，提眉手術不僅是醫美療程，更像是重塑眼神活力的計畫，能幫助他們恢復自信並重拾笑容，讓每一次注視自己或他人的眼神都充滿神采奕奕的光采。
# 首圖來源／Freepik
