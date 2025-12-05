亞洲人濕疹非單純過敏！專家：免疫系統「緊張」是關鍵

亞洲人的異位性皮膚炎並非單純過敏反應，而是多重免疫軸線交織的複雜體質。2025年《Annals of Dermatology》最新綜論顯示，亞洲人擁有「專屬的免疫敏感設定」，使皮膚更容易受環境因素影響而走向發炎。

亞洲人的異位性皮膚炎並非單純過敏反應，而是多重免疫軸線交織的複雜體質。（圖／Photo AC）

「亞洲人的濕疹不是教科書裡那種單純過敏就能說明的狀況，它比較像是身體裡好幾條免疫路線同時被拉起來的複雜體質。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，空污、天氣變化、壓力、睡眠不足等因素都可能悄悄調高免疫系統的「音量」，導致皮膚慢慢發炎。

研究發現，亞洲人濕疹與FLG絲聚蛋白基因(filaggrin)功能較弱有關。張家銘解釋：「這個基因就像皮膚的水泥，決定皮膚屏障能否抵抗外界刺激。韓國、日本與中國族群都有不同的絲聚蛋白缺陷，台灣位處東亞，相似的基因背景更讓這些突變與我們息息相關。」

當FLG基因功能較弱時，皮膚縫隙變大，水分容易流失，過敏原、細菌與污染物更容易進入皮膚。張家銘強調，亞洲人的濕疹常有四大特徵：皮膚更容易「乾、裂、刺、癢」；濕疹常兼具乾癬特徵；容易反覆感染；對空污、濕度變化和壓力特別敏感。

當FLG基因功能較弱時，皮膚縫隙變大，水分容易流失，過敏原、細菌與污染物更容易進入皮膚。（圖／Photo AC）

針對亞洲人特有的濕疹體質，張家銘提出六大建議。首先，「主動補牆」是關鍵，洗完澡3分鐘內必須使用高油脂含量的乳霜保濕。其次，減少過度清潔以保留皮膚好菌，「目標不是洗乾淨，是保護菌相」。

對於有乾癬特徵的濕疹，張家銘建議與醫師討論是否需要不同方向的免疫治療。此外，環境防護也至關重要，「家中放空氣清淨機，高空污天數減少戶外活動」。充足睡眠和壓力管理同樣不可忽視，因亞洲濕疹患者對壓力更敏感。

充足睡眠和壓力管理不可忽視，因亞洲濕疹患者對壓力更敏感。（示意圖／Pexels）

在飲食方面，雖研究未指出特定食物會誘發濕疹，但張家銘表示「整體發炎狀態越高，皮膚越不穩」，建議增加深綠色蔬菜、減少油炸與加工食品，適量攝取omega-3脂肪酸。

「濕疹不是皮膚的反抗，而是身體在告訴您：我需要一種更平衡的生活方式。」張家銘總結道，理解亞洲人特有的濕疹體質，才能重新掌握身體主導權，讓身體慢慢自我療癒。

