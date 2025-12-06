不要擠！日本超市推「和牛買1送1」民怨：動線混亂

日本連鎖超市近日推出黑毛和牛買一送一活動，引發全台各門市出現搶購潮。活動期間從5日至7日，由於沒有限購措施，第一天現場出現嚴重混亂，包括動線堵塞、補貨未上架就被搶走等情況。許多消費者抱怨現場秩序管理不佳，甚至有人形容「大家好像當免費的在拿」。針對這些問題，業者表示第二天已加強現場動線及秩序管理，並由總經理親自在社群媒體回應顧客抱怨。

日本超市推出買一送一的和牛，造成民眾瘋搶。（圖／TVBS）

活動第一天，北中南各門市湧入大批消費者前來搶購。有民眾描述，當天約10點50分抵達門市，發現門外已有許多人排隊等候。現場人擠人，缺乏有效管控，導致秩序混亂。更誇張的是，當和牛還在推車上準備補貨時，尚未被員工搬起來放到冷藏櫃，就已經有人開始瘋搶，一個人搶了其他人也跟著搶。

現場的和牛產品以淡粉色油花均勻分布的大盒裝為主，因買一送一的超值優惠，吸引大量消費者。有成功購買的民眾在社群平台Threads上分享戰利品，也有網友討論從停車場就開始排隊的盛況。然而，不少消費者批評超市動線規劃不良，有人提早到場卻仍未能搶到商品。更有消費者看到補貨先拿走，再找其他人交換，但這種做法可能導致肉品長時間未經冷藏而變質。

日本超市推出買一送一的和牛，造成民眾瘋搶。（圖／TVBS）

針對第一天的混亂情況，業者在活動第二天加強了管理措施。業者解釋，由於肉品都是手切現切，會不定時補貨，並安排人員協助顧客排隊及維持秩序。此外，有消費者發現超市總經理經常在Threads平台上「海巡」，回覆顧客意見。對於此次因動線規劃不良導致的不佳購物體驗，總經理親自回應，表示「帶來任何不適，深感抱歉」。

日本超市推出買一送一的和牛，造成民眾瘋搶。（圖／民眾提供）

