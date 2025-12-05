中國上百艘艦艇集結東亞海域！《路透》：迄今最大規模海上武力展示
中國正以前所未有的規模向周邊海域展現其海上軍力。根據《路透社》昨（4日）取得的情報報告與4名消息人士指出，中國正於東亞海域部署大量海軍與海警艦艇，規模一度超過100艘，為迄今最大規模的海上武力展示。
儘管中國人民解放軍向來在這段時間進行頻繁軍演，但至今並未宣布任何大規模、具正式名稱的軍事演習。然而，此次行動正值中日陷入外交衝突之際。
日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存立危機事態」。此話一出隨即引發北京強烈反彈。
另中國大陸也因中華民國總統賴清德，在上個月宣布新增400億美元的防務預算以因應中國威脅，而感到不滿。
4名區域安全官員指出，中國艦艇已在黃海南部、東海、南海等爭議區域，一路延伸至太平洋的海域集結。他們的說法與區域某國的情報報告相互印證，該報告詳述此次的部署情況，《路透社》在不透露該國名稱的前提下查閱了相關文件。
文件顯示，截至昨天早晨，仍有超過90艘中國軍艦在該區域運作，本週稍早一度超過100艘。消息人士表示，此次行動的規模甚至超越去年12月促使台灣提升警戒的解放軍海上部署。
中華民國國家安全局長蔡明彥表示，大陸目前正處於其軍事演習最活躍的季節。截至3日上午，中國共有4支海軍編隊在西太平洋活動，台灣正持續關注其動態，但蔡明彥並未透露細節。
在被問及中國是否可能在年底前針對台灣進行新的軍演時，蔡明彥僅稱：「我們必須盡可能廣泛掌握敵情，並持續密切觀察相關活動的任何變化。」
中國大陸國防部、外交部與國台辦皆未回應置評請求。中華民國總統府發言人郭雅慧表示，台灣對台海及周邊區域的安全情勢具「完整且即時的掌握」，並「能確保國家安全無虞」。她補充，台灣將持續與國際夥伴合作，遏阻任何可能危及區域穩定的單方行動。
另據1名因情勢敏感而要求匿名的官員指出，北京自11月14日召見日本大使、抗議高市早苗的「台灣有事論」後，便開始向區域派遣異常大量的艦艇，「這遠遠超出中國的國防需求，並為各方帶來風險。」他補充，這次「前所未有」的部署意在測試區域各國政府的反應。
對此，日本自衛隊在聲明中不願具體評論中國的軍事動向，還表示他們並未評估到解放軍的活動自11月14日以來有「明顯」增加的趨勢，「儘管如此，普遍認為中國軍隊正藉由強化海上力量，以提升其在遠距海空域執行作戰的能力。」
消息人士指出，在戰機支援下，部分中國艦艇對外國船隻進行模擬攻擊演練，並操演「反介入/區域拒止」（A2/AD）作戰，目的是在衝突爆發時阻止外部力量提供增援。
另有2名消息人士透露，區域各國雖密切追蹤事態發展，但認為目前部署的風險尚不顯著。其中1人說：「這是1次大規模的外出行動，但顯然只是例行演練。」另1名官員及情報文件則顯示，靠近台灣周邊的中國艦艇數量並未顯著上升。
中國上一次在台灣周邊的軍演是今年4月的「海峽雷霆—2025A」（Strait Thunder-2025）。而針對去年12月的大規模海上行動，中國從未正式承認舉行過軍演。
