卓榮泰拒執行財劃法挨轟 民進黨反嗆：可依憲法倒閣

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，行政院長卓榮泰表態不會依照違法、錯誤的財劃法編列明年度中央政府總預算，引發在野黨強烈批評。民進黨立法院黨團今（9）日回應，既然在野黨認為卓榮泰不勝任，就應依憲法機制發動倒閣，請發動不信任投票。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／中天新聞）

卓榮泰強調，行政院沒有必須執行《財劃法》的壓力，絕不會依照違法、錯誤的財劃法來編列明年度的中央政府總預算。此番談話引起諸多討論，在野黨痛批卓榮泰漠視民意。前行政院政務委員張景森8日形容，若卓榮泰副署但不執行，就像前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲政危機出在現在國會多數口口聲聲指責閣揆無法勝任、不下台，如果按照憲法機制，現在能叫行政院長下台的，就是國會多數發動不信任投票。鍾佳濱直言，從去年到現在一共八次覆議，國會多數都不認同，既然在野黨認為卓榮泰無法勝任，就依照憲法機制，如果覆議不成、行政院也不能接受，就可以發動倒閣。

鍾佳濱進一步指出，在野黨不願意解散國會，所以不敢發動倒閣，沒有所謂憲政僵局，憲法規定很清楚，如果國會不能接受就發動不信任投票。鍾佳濱表示，尊重各界學者專家看法，但就是一句話，國會多數如果不接受行政院，就請發動不信任投票。

