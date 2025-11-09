又見毒蛋 毒物專家：大量食用芬普尼恐致癌

非洲豬瘟才安全下莊，雞蛋又出事！彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留，含量○點○三ppm，超過容許值三倍，林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，成年人每天如吃八顆毒雞蛋，才會超出每日容許攝入量，民眾無須過於緊張。

顏宗海指出，「芬普尼」多用於殺蟲劑，不得用於食用動物，世界衛生組織列為中等毒性，美國環保署則列為Ｃ級致癌物。動物實驗證實，此成分將增加癌症風險，雖然人體臨床上尚無直接致癌的證據，但大量食用，可能危害健康，造成神經、器官的病變。

依國際食品法典委員會（CODEX）建議，每人每日「芬普尼」容許攝入量值為每公斤○點二微克，顏宗海舉例，六十公斤成年人每日容許攝入量，建議一日應在十二微克以下，大約八顆蛋。雖然不可能一日吃到這麼多蛋，但農藥殘留仍有安全疑慮，政府應加強查核，維護消費者權益。

顏宗海強調，文獻資料顯示，一五○度以上的高溫烹煮，可能破壞掉農藥分子並讓其揮發，不過這是研究數據，臨床上仍有食用風險。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，「芬普尼」屬於可能致癌物質，可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關，但風險尚不確定，歐洲則並未將其列為致癌物。

北榮臨床毒物中心統計，過去曾有幼兒誤食「芬普尼」事件，症狀輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和惡心等中樞神經系統反應，芬普尼急性中毒不常見。楊振昌表示，這次雞蛋檢出芬普尼劑量不高，雖不致引起急性中毒，但民眾幾乎每天食用雞蛋，當然覺得緊張，相關單位應盡速釐清感染源，消除民眾焦慮。

楊振昌說，從雞蛋檢出芬普尼，可能原因有三，首先，台灣雞農使用的玉米飼料多來自美國，美國常使用芬普尼防制玉米的蟲害，該飼料可能含有農藥殘留，當雞隻食用飼料後，雞蛋可能出現芬普尼殘留，而國內雞蛋芬普尼殘留標準，比日、韓及美國都更為嚴格。

其次，國內常使用「芬普尼」防制螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能遭受到環境中「芬普尼」汙染；第三，曾有雞農使用芬普尼防治蛋雞的寄生蟲，現已有替代藥物，此機率應該不高。

