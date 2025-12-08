喝酒續攤6000元不見！華裔男一查竟是同桌下手…身分竟是海軍官校交換生

記者洪正達／高雄報導

海軍官校交換喝酒偷了同桌的6000元，遭新興分局送辦。（圖／翻攝畫面）

海軍官校一名索馬利蘭交換生與華裔林姓男子原本已認識，沒想到今年11月間2人在酒吧飲酒期間，交換生竟偷走林男6000元現金，後來林男續攤後發現金不翼而飛，聯絡酒吧並調閱監視器後，發現交換生偷了他的錢，立刻向警方報案，訊後已函送法辦，交換生目前已遭官校終止交換生計畫。

據了解，高雄市區知名的美式酒吧「紅磚地窖」常有不少外籍人士入內消費，但今年11月2日凌晨，華裔林男（39歲）前往該處飲酒時，和已認識的海軍官校索馬利蘭交換生巧遇，雙方緊接著一起聊天喝酒，但接下來要續攤時竟發現自己的6000元現金不見了。

廣告 廣告

林男隨後想起可能在前一處遭竊，去電詢問店家時，店家並沒有看到有其他人碰他皮夾，唯獨該名交換生曾經趁著林男離開座位時接觸過；後來林男前往酒吧看監視器，認出碰他皮夾的人就是交換生，於是報警處理，警方最後循線找到交換生，並透過校方傳喚到案，交換生辯稱是自己喝醉偷錢，訊後依竊盜罪函送法辦。



新興分局指出，自強派出所於11月初接獲民眾報案，指出兩天前在前金區某酒吧消費時，錢包內6000元現金不翼而飛；林男為確認是否財物遭竊，事後重返店家查看監視器，竟發現為吉姓友人（29歲）趁其離開座位時竊取，警方隨後查緝犯嫌到案；警方提醒，在外消費或聚會時，務必妥善保管個人貴重財物，錢包或手機應隨身攜帶，切勿因一時大意而讓宵小有機可乘。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台南女「柯基流星槌」虐狗被沒入！2年後法官判動保處輸了…要還給主人

你衝我也衝！高雄自小客路口互撞…一台翻了一台撞上人行道 3人送醫

說好不碰的！惡男「旅館陪聊」下秒「未戴性侵」但最後竟一條件免關

失控嗆殺「前男友、新歡」拘役55天！法官考量一狀況心軟了降大減30天

