在美打造台灣科技園區行得通？ 童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

和碩（4938）董事長童子賢10日出席「2026經濟展望論壇」，談到政府要助美建立台灣模式的科技園區，他認為不至於使台灣製造業連根拔起，反有利於政府談判影響力，同時他強調，製造業不是幾家大廠就能單獨運作，不應讓龍頭在美單打獨鬥，而是建立完整的供應鏈服務體系。

童子賢表示，現在政府跟美國建議打造科技園區，因為鴻海（2317）或廣達（2382），甚至台積電（2330），全球員工人數達幾萬甚至10萬人，有經濟規模，故到印度、越南、泰國、美國設廠，都可以自給自足，克服當地物流、法律、稅務、幹部外派的子女教育等等，甚至是住宿或醫療問題。

但若美國期盼整體供應鏈都能符合期待，就應考慮建立科技園區，比方荷蘭跟新加坡都非常擅長這種合作方式，新加坡在蘇州就打造新加坡園區，走在園區中，幾乎感覺不出是在中國大陸，反而有錯覺在美國或上海，街景造景都非常好，而和碩在越南的地就是跟比利時供應商合作。

而不只是大科技公司就能單獨運作，在美國設廠，從包材、紙箱、塑膠模具、射出成形、各種元件、工業硫酸到防塵衣的清洗，這類供應鏈員工3000～3500人不等，如果台灣能打造類新加坡擅長的科技園區，從吃飯、小孩教育、安親班、到就醫都能在其中解決的話相當好。

童子賢指出，許多人擔心複製科技園區的概念會讓台灣製造業被連根拔起，他認為不會，他舉廣達在上海設廠幾十年，和碩在上海及蘇州、重慶設廠也20幾年，都沒有被連根拔起，一旦和碩決定從上海撤退，人力移轉到越南跟墨西哥，就是有能力重新調整，不會因為在重慶或上海太久了，根就移到當地了。

童子賢指出，台灣現在許多科技業去美國，如台積電或電子代工廠，他認為不必擔心，應該正向看待其實是國力的向外延伸，反而台積電到美國設廠可以跟當地半導體業競爭，因為其客戶承受壓力，不能繼續下單亞洲晶圓代工廠，台積電若不去，就必須下單其他業者，台積電去了，先進製程到位，該客戶就能繼續向台積電下單。

童子賢指出，所以若期望台灣供應鏈運作順暢，「千萬不要讓龍頭企業如台積電、廣達、鴻海單打獨鬥，而是要整個供應鏈體系，有組織有次序的做出有效率的服務體系。」

童子賢指出，若該體系由台灣政府來出資主導，未來政府的影響力還可以強化，團結數十到上百家業者，由政府出面打交道，不僅政府談判有其方便之處，在跟美方談關稅時也可以成為強而有力的籌碼。

童子賢指出，台灣供應鏈到當地當然需要善用當地人才，妥善結合在地人才跟台灣人才，才能穩定供應鏈運作，而其中學問頗深，和碩在印度跟墨西哥都吃過不少苦頭才建立經驗值。

其實美國市場只佔全球經濟量體26%，相當於約4分之1，但台灣跟美國掛勾很深，主要是因為去40年數位產業的崛起來自矽谷，幾十年來台灣的人才跟美國相互交流，讓台灣供應鏈完全融入美國數位科技從智慧手機、PC到AI發展的演進，台灣成為美國科技產業最重要的好夥伴。

今年美國政策增加許多總統意志，童子賢表示，川普希望美國製造復甦，一部分理由是基於國家安全，但如果他能給川普建議的話，他會建議美國要開放外勞，但顯然川普不會同意，不然也不會衝去LG抓人。

