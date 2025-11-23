太難了！蔡依林大巨蛋巡演秒殺 釋出彩排一字馬照寵粉

【緯來新聞網】JOLIN蔡依林《PLEASURE》將於12月30日、31日及明（2026年）元旦 一連三天「攻蛋」登上臺北大巨蛋舉辦「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 」，門票今天中午12點正式開賣湧入近 94 萬人同時上線卡位，刷新個人紀錄的同時，三場共12萬張門票更宣告全面完售。而JOLIN為了年底三場魔幻大秀特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，近期如火如荼投入演唱會訓練的她日前特別釋出多款彩排照片引起熱議。

廣告 廣告

蔡依林分享以「一字馬」姿勢做筆記難得畫面。（圖／凌時差提供）

彩排照中，包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受《PLEASURE》巡演倒數氣氛。有趣的是，JOLIN竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。

蔡依林近期如火如荼投入演唱會訓練。（圖／凌時差提供）

暌違五年再度開唱的JOLIN親手打造奇幻「人間樂園」開啟2025華語樂壇年終三場盛大音樂盛典，讓期待已久的歌迷早已磨刀霍霍準備搶票；光是昨日搶先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大購票專區及JOLIN官網會員限量優先購票，時間一到每個專區網站隨即被歌迷塞爆，超過27萬人線上瘋搶3萬張門票造成瞬間秒殺。

蔡依林日前特別釋出多款彩排照片。（圖／凌時差提供）

而今天中午12點全線開票更造成全民搶票熱潮，一開賣網上同時有近94萬人同時上線搶票，在下午五點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新JOLIN個人紀錄。有不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此JOLIN經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

蔡依林日前特別釋出多款彩排照片。（圖／凌時差提供）

更多緯來新聞網報導

簡嫚書寶貝女兒升小一了！掉乳牙卻被要求討回原因曝光

5566整團退役男被封「團體典範」！王少偉揭當兵證據聽完要哭了