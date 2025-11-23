蔡依林大巨蛋「秒殺」 9萬張票火速完售！

目前蔡依林已飛往美國洛杉磯進行閉關彩排。（圖／凌時差提供）

蔡依林將於12月30、31日及明年1月1日，一連3天在臺北大巨蛋舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》，門票在今（23日）中午1 點全面開賣，網上同時有近94萬人上線搶票，下午5點經清票後，總計9萬張門票正式宣布完售。

蔡依林大巨蛋演唱會，共計9萬張門票正式宣布完售。（圖／凌時差提供）

面對歌迷熱烈敲碗加場，蔡依林透過經紀公司表示：「感謝歌迷的支持！目前沒有加開場次的計劃，這三場演出會努力把所有製作環節充分準備完善，以最佳狀態跟大家見面。」

目前蔡依林已飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前釋出的花絮照片中，包括被男舞者高舉的「女王降臨」畫面、投入跪地練唱，甚至以「一字馬」姿勢做筆記，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛。她更化身「舞蹈老師」，幽默要求歌迷開始鍛鍊「骨盆底肌」以跟上演唱會節奏，一句「See u soooooon」，正式點燃年底3場魔幻大秀的預熱氛圍。

