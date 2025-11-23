系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘

蔡依林23日開賣年底3場大巨蛋演唱會，一票難求。（圖／翻攝自蔡依林IG、KKTIX）

天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票於23日中午全面開賣，卻因系統疑似負荷不堪而頻頻當機。許多民眾反映頁面不斷跳針式重整，甚至出現需等待長達6萬分鐘才能購票的荒謬情況。

粉絲要等1萬5千多分鐘才能進入選購頁面。（圖／翻拍自KKTIX）

蔡依林的《Pleasure》世界巡迴演唱會是歌手第六輪大型巡演，早在11月初的簽唱會上，蔡依林就已預告這次演唱會的規模和舞台設計都比過往更加複雜。對許多粉絲來說，能夠獲得一個進場機會是他們唯一的期望。然而，搶票系統在開賣時疑似無法承受大量湧入的流量，導致分流機制出現嚴重問題。

廣告 廣告

起初，系統顯示等待時間為5分鐘、7分鐘，但隨後數字不斷攀升，從106分鐘到6201分鐘，最終甚至飆升至6萬2千多分鐘，相當於需要等待超過40天才能購票，讓粉絲們感到極度錯愕與不滿。

歌迷直呼要進大巨蛋見蔡依林一面還真難！（圖／翻攝自蔡依林IG）

一位搶票粉絲恩小姐表示，分鐘數越來越不合理，最後跳到六萬多分鐘實在太過誇張。她更指出，自己甚至連進入選票區的機會都沒有，系統顯示需要等待六萬多分鐘才能選票。恩小姐原本計劃搶購1月1日的門票，希望新的一年能由蔡依林的演唱會揭開序幕，但現在心情非常低落。

另一個常見問題是，部分粉絲雖然成功選到票，卻在信用卡結帳環節遇到困難，無法成功付款，最終在付款期限到來時，訂單直接被取消。

對於粉絲們期盼的加場可能性，蔡依林在曾表示，這取決於團隊交台的速度，暗示若時間允許，加場的可能性是存在的。

面對這次搶票系統的混亂，許多粉絲紛紛在網路上表達不滿，希望能有更多機會參與這場期待已久的演唱會。主辦單位也因應狀況，在當天下午宣布清票措施，試圖為粉絲提供更公平的購票機會。

更多 TVBS 報導

大巨蛋門票2分鐘賣光！蔡依林「派作業」給粉絲：以備不時之需

擠爆人！ 天后蔡依林睽違6年辦簽唱會 粉絲冒雨夜排

蔡依林簽名會也有代排阿嬤！夜宿北流 插隊引爆口角衝突

入園了！蔡依林大巨蛋嗨唱3天 「跨年夜不陪倒數」開箱雙版本專輯

