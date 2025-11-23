蔡依林12萬張大巨蛋門票秒殺 121萬人瘋搶求加場！經紀公司回應了

蔡依林正在洛杉磯閉關彩排。凌時差提供



蔡依林（Jolin）12月30日起一連3天將登上台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，今（11╱23）中午12點全線開票，有近94萬人同時上線搶票，下午5點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新天后個人紀錄，不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願加場，對此經紀公司表示：「感謝歌迷的支持，這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

睽違5年再度開唱，Jolin親手打造奇幻「人間樂園」，光是昨搶先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大購票專區及Jolin官網會員限量優先購票，就超過27萬人線上瘋搶3萬張門票，3場共12萬張門票今宣告完售。

蔡依林以「一字馬」姿勢做筆記。凌時差提供

為了年底3場魔幻大秀，Jolin特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前她特別釋出多款彩排照引起熱議，包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」，也有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記的難得獨家畫面，讓歌迷一窺天后魔鬼訓練秘辛。

有趣的是，Jolin還化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏，她還貼心喊話「See u soooooon」，為首攻大巨蛋預熱。

