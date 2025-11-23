懶人包》蔡依林開唱今午最後搶票機會！注意「6大原則」
天后蔡依林（Jolin）將於12月30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋，「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」這次一共有4波開放售票時間，若先前沒買的粉絲今(23日)中午12時是最後搶票機會，售票網站也整理了「6大原則」，希望大家都能順利購票進場成功。
蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026四波購票時間
1. 11/22(六)上午10:00：國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）
2. 11/22(六)中午12:00：台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止）
3. 11/22(六)下午2:00到晚上10:00：JOLIN官網會員限量優先購票
4. 11/23(日)中午12:00：KKTIX網站全線開放售票
6大購票原則
1. 不開多視窗、不用多個裝置搶票
2. 避免使用Yahoo／Hotmail 信箱
3. 不選「手動選位」配票
4. 此次付款方式僅限制「信用卡」
5. 提前做好會員手機號碼、電子郵件認證，填好報名預填系統
6. 不買來路不明門票，恐被判定是無效票券
粉絲為了增加獲得票券機會，不少人都會開啟多視窗一起運行搶票，但這次KKTIX特別提醒「使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁將導致購票失敗或異常」，且網站判定機制非常嚴格，提醒若用手機、桌機、筆電等同時搶票，也有可能被判定異常，提醒需「鎖定單一裝置、單一視窗」，才有望使購票程序正常。
此外，KKTIX提醒粉絲要搶票時，不僅需要申請會員，還須完成「手機號碼」、「電子郵件」認證，兩者缺一不可，盡量不要使用Yahoo或Hotmail郵件信箱，以免漏信沒收到；也提醒可以先在報名預填資料中，先設定姓名、手機資料，可加快購票流程；買票結帳後，也務必到會員的「訂單」區確認有無訂購完成。
KKTIX呼籲為了維護自身權益，切勿在非KKTIX正式授權售票之通路購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，以免影響自身權益，若發生演出現場無法入場或是其他問題，主辦單位及KKTIX概不負責。
