奪金馬後范冰冰發文狂嗑大閘蟹 稱「有點幸福，有點懵」
大陸演員范冰冰22日奪下台灣金馬獎最佳女主角獎後，23日凌晨在微博發文稱爆啃了三隻大閘蟹，並說「此刻，有點幸福，有點懵」。
範冰冰微博發文說，「剛回復完所有好友的六百多條祝福信息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵」並在微博上配上大閘蟹的照片與一張眼神迷離照。
範冰冰在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影「地母」獲得最佳女主角獎，她本人未能到場，「地母」的導演張吉安代她領獎，並在現場與她電話連線。范冰冰在電話連線時數度哽咽，表示感謝張吉安對她的信任。她也祝福金馬獎，「感謝它始終如一地支持並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒」。
范冰冰微博上許多網友恭喜范冰冰獲獎，有網友稱：「拋開政治，華人世界裡，最高級、最有品味、最真實的，只有金馬獎！金馬獎好比鵝肝配紅酒，其他獎類似農村大席上用破碗裝的預製肉。」
張吉安此前透露金馬獎現場將會有「驚喜」，外界認為這個驚喜會是范冰冰現身金馬獎，甚至外傳她已包下晶華酒店半層樓，不過最後關頭並未現身。張吉安事後透露，範冰冰本來真的準備來台，「我們六天前已經拿到簽證」，可惜范冰冰先前已經定好的工作無法調整，這才錯失親自領獎的機會。
因2018年金馬獎在最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」導演傅榆上台領獎致詞言論被大陸官方認定涉及台獨，因此自2019年抵制金馬獎，暫停大陸影片與藝人參加金馬獎。若范冰冰此次順利來台，或將被視為對於該抵制的一個小突破。
范冰冰先前也入圍並得過金馬獎。她2007年曾以電影《心中有鬼》獲得金馬獎最佳女配角獎，並在2016年以《我不是潘金蓮》角逐影后。
央視前主持人崔永元2018年指范冰冰涉嫌偷稅漏稅，最終導致范冰冰被大陸國稅總局追繳及罰款。之後，范冰冰的演藝事業受到嚴重影響，她近年轉戰到韓國、馬來西亞等地拍電影。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品...華視 ・ 1 小時前
「搬到台灣是人生最糟決定」！外國人定居驚覺巨大落差 列4缺點嘆：人們很冷漠
不少外國人到台灣旅遊後，會選擇定居，但卻有一名外籍補習班老師真的來台長住後，才發現跟他想像中的巨大落差，認為在台灣生活「令人心靈受創」，年輕人對一切都漠不關心，只活在自己的網路中，連生活成本都比很多已開發國家貴，即使台灣仍有優點，也彌補不了每天那種不開心的感覺。鏡報 ・ 2 小時前
佛法與因果(1)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂
今天給你們講佛法與法力，很多人都知道佛法，法力無邊，既然法力無邊，但有些人或許會問，那麼為什麼這麼多的天災人禍，佛菩薩不發慈悲心去救度？為什麼不去阻止這些災難的發生？因為佛菩薩是不動因果的，自己種下的世界日報World Journal ・ 45 分鐘前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 2 小時前
一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。姊妹淘 ・ 19 小時前
11月底還有颱風！最新路徑曝 周四防大雨
受東北季風、冷空氣影響，本周各地降溫、有雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本周菲律賓群島一帶有熱帶擾動生成，目前預估路徑將一路朝西前進，抵達南海後增強為颱風，並在周六（29日）登陸越南，雖然不會對台灣造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。中時新聞網 ・ 1 小時前
中日關係緊張 KOKIA廣州、深圳演唱會低調展開
中日關係緊張，許多日本明星赴陸演唱會遭取消，不過，被視為日本「國寶級歌姬」的歌手KOKIA在廣州與深圳的演唱會「低調」如...聯合新聞網 ・ 2 小時前
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
第62屆金馬獎圓滿落幕，最終本屆影后由中國女星范冰冰抱回，她在電影《地母》中飾演鳳音，她不惜摧毀臉蛋，用精湛演技征服評審。雖然范冰冰未親臨金馬頒獎典禮，但透過導演張吉安的電話連線向現場致意，也能明顯聽台視新聞網 ・ 2 小時前
范冰冰返影壇金馬封后！ 甩7年前逃漏稅風波復出｜#鏡新聞
中國影星范冰冰，憑藉電影《地母》獲封金馬影后，雖然人沒到場，但導演張吉安在後台和他視訊時，范冰冰依舊哭到不能自己，因為上一次范冰冰入圍金馬已經是2016年，當時成為遺珠，2018年又爆出逃漏稅風波，賠了40億台幣，還遭到中國演藝圈封殺，7年後他捲土重來，再闖影壇終於成功鍍金。鏡新聞 ・ 1 小時前
川普送「生日驚喜」？ 美軍擬空投傳單 懸賞15億抓馬杜羅
面對委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）拒絕下台，川普政府正醞釀一項極具羞辱性的心理戰行動。據《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍飛機飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，空投印有高額懸賞金的傳單，而行動時間點可能刻意選在馬杜羅63歲生日當天，意圖以此「生日大禮」瓦解其統治意志並鼓勵其流亡。自由時報 ・ 2 小時前
地中海飲食升級版 延緩大腦退化
地中海飲食，被公認全球最佳飲食，已經有8年，你可能不知道，它還有個升級版，，叫做綠色地中海飲食，升級版顧名思義就是更能抗發炎，延緩大腦老化。大愛電視 ・ 2 小時前
健美健身錦標賽 72歲林穗慈驚艷全場 (圖)
全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈（圖）22日登場時依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容。中央社 ・ 23 小時前
薑母鴨只做冬天為何能賺錢？同行揭密全靠「1類食材」：看各店良心
進入冬天，火鍋、燒烤類等熱食就是人們聚餐首選，尤其是薑母鴨更是大排長龍。就有網友好奇，薑母鴨一年只做冬天，也就是營業3個月，現在原物料、人事和租金成本不斷上漲下，為何還能賺錢？文章引起討論，就有薑母鴨業者揭密是靠配料賺錢，但看的就是各店的良心。中時新聞網 ・ 1 天前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 6 小時前
美國終止俄烏戰爭的草案外泄：我們已知什麼？
草案共有28項要點，其中有若干從表面看似乎可能為烏克蘭接受，但另一些則明顯踩中了基輔的紅線。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
盧比歐澄清：俄羅斯、烏克蘭28點和平計畫是由美國起草的
美國國務卿盧比歐表示，本週曝光的烏克蘭和平 28 點提案由美方撰寫，並吸納俄羅斯與烏克蘭意見，澄清參議員稱美國僅為「轉交者」的說法。共和黨參議員 Rounds 強調，該提案並非國會建議，也非美方官方計畫。鉅亨網 ・ 3 小時前
陸A流升溫 抗流感藥物近一周內銷量增逾兩倍
大陸全國流感患者增加，各類抗流感藥物、感冒退熱類及呼吸道檢測服務銷量均呈現快速上升趨勢。有大陸藥店業者稱，其中大陸抗流感...聯合新聞網 ・ 2 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前