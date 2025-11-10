婦女相關癌症標記有哪些？乳癌、卵巢癌相關癌症篩檢標記一次看！

作者 / 張中維藥師





現代醫學強調「預防重於治療」，尤其針對女性高風險癌症（如：乳癌、卵巢癌）透過定期檢查與腫瘤標記的監測，有機會提早偵測疾病、爭取寶貴治療時間。然而，許多人對腫瘤標記的了解仍有限，甚至將其視為「癌症確診指標」，造成不必要的焦慮或誤解。





事實上，腫瘤標記是指某些可在血液中被偵測到的物質，其數值可能因為腫瘤細胞的存在、身體發炎反應或生理變化而上升，需搭配臨床症狀、影像檢查與專業判讀，才能做出準確診斷。

以下介紹幾項與女性常見癌症相關的重要腫瘤標記。

CA-125：卵巢癌評估與追蹤的重要指標

CA-125 是目前最常用來追蹤卵巢上皮性癌的血液指標。研究指出，約八成卵巢上皮癌患者在診斷時 CA-125 會升高。





然而，CA-125 也可能在良性疾病如子宮內膜異位症、骨盆發炎或月經期間上升，甚至部分消化道癌症、肝癌、乳癌等也可能造成其數值異常。因此，CA-125 並不適合用來篩檢無症狀女性是否罹癌，而是更適合用於：

卵巢癌高風險族群的追蹤

卵巢腫瘤術前的惡性風險評估

癌症治療成效的監控與復發偵測

臨床上也會搭配超音波或其他腫瘤標記，如 HE4（Human Epididymis Protein 4），以提升診斷的準確率。

CA 15-3：乳癌治療與復發監測的血液指標

CA 15-3 是一種與乳癌相關的腫瘤標記，主要用於監測疾病活動狀況。研究顯示，約 70% 的晚期或轉移性乳癌患者，其 CA 15-3 數值會出現明顯升高，因此在臨床上常被用來評估治療反應、觀察是否出現復發或轉移。





然而，CA 15-3 並不適合用作乳癌的早期篩檢工具。在許多早期乳癌患者中，CA 15-3 可能仍維持在正常範圍，且部分良性疾病如肝膽疾病、卵巢囊腫或肺部疾病，也可能導致此指標上升，降低其診斷的特異性。





對於一般健康女性而言，若在健檢中發現 CA 15-3 略為升高，不需過度恐慌。應由醫師進一步評估是否合併其他症狀、影像學異常，並依照建議定期追蹤或安排後續檢查。





除了 CA 15-3，臨床上有時也會搭配 CEA（癌胚抗原） 一併評估。儘管 CEA 在乳癌中的敏感度較低，但在特定亞型乳癌或轉移性病灶中，能提供補充資訊，協助更全面地掌握腫瘤活動狀況。





CA 15-3 的臨床價值在於追蹤乳癌治療進展與復發風險，而非用於乳癌的早期偵測。女性若曾罹患乳癌，或為高風險族群，應與主治醫師討論是否需定期監測此項指標，作為整體照護的一部分。

檢查異常就一定是癌症嗎？

很多女性在健檢中看到腫瘤標記偏高，難免心驚膽跳。但醫師提醒，單次數值異常未必代表罹癌，有些生理狀態（如：懷孕、經期）、慢性發炎或良性腫瘤，也可能造成短暫升高。正確做法是：

與醫師討論數值變化的可能原因

按照建議追蹤檢查，不貿然自我判斷

維持規律生活作息，降低身體發炎與荷爾蒙波動





腫瘤標記的價值在於「趨勢觀察」，尤其對曾罹患乳癌或卵巢癌的患者，定期抽血追蹤腫瘤標記有助早期發現復發跡象，配合影像學與身體檢查，可提升整體預後。

而對高風險族群（如：有家族史、遺傳基因突變者），則可與醫師討論是否需提早安排檢查或使用多重標記搭配影像評估。





若您對腫瘤標記有疑問或家族中有相關病史，不妨向家醫科、婦產科或腫瘤科醫師諮詢，安排個人化的風險評估與檢查時程。



