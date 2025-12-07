少年騎友人車牌機車拒檢 警深夜追捕引發瑞豐夜市騷動

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國2025 AAA頒獎典禮昨(6)夜結束後，高雄市瑞豐夜市人潮洶湧，卻因員警追逐男子引起一陣騷動，經查未成年黃姓男子騎乘懸掛他車車牌機車，不願配合盤查拔腿就跑，遭員警上銬管束，並通知阿嬤今(7)日帶回家。

社群網站「社會事新聞影音」流傳一段影音，稱高雄瑞豐夜市停車場，有一對男女不明原因被逮，畫面中還有員警將一部機車騎回派出所釐清。

左營分局昨天深夜11時50分接獲報案，稱瑞豐夜市機車停車場有機車疑似懸掛他車車牌，員警立即前往查處。員警到場後發現駕駛17歲黃姓男子在車旁，惟黃男見警後不願配合接受盤查，竟轉身逃逸並穿越馬路，員警隨即上前追緝予以上銬、管束，帶返派出所調查。

黃男坦承因本身車牌註銷，故使用朋友的車牌上路。警方將人車帶返所依規定製單及扣車，並通知阿嬤陳婦到所將黃男帶返家。

