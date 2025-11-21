強化台美互動 美參議員推六項保證入法

美國國會大厦。(Canva)

美國跨黨派參議員今日共同提出法案，主張將自1982年以來屢獲美國政府重申的「六項保證」正式入法，以防行政部門在未經國會監督下背離對台承諾。



這將是「六項保證」首次被納入美國法律架構，象徵華府在面對中國壓力下，強化對台支持的制度化力道。





「六項保證」源於1982年美中簽署「八一七公報」時，時任美國總統雷根為避免影響台灣安全，透過美國在台協會向蔣經國提出六項不會妥協的保證，包括不設定軍售終止日期、不向北京徵詢軍售意見、不介入兩岸談判、不修正《台灣關係法》、不改變台灣主權立場，及不對台施壓談判。

廣告 廣告





本次提案議員包括民主黨籍默克利（Jeff Merkley）與共和黨籍匡希恆（John Curtis）。默克利表示，「六項保證」是支撐美台關係近半世紀的核心政策，此法案可確保未來無論哪一任政府，都不得在未經國會審查下暗自變動承諾。





依法案規定，美國政府若欲調整對台軍售、修改長期政策或施壓台灣進行談判，必須先通知國會並提供完整理由；國會擁有最長60天審查期，也可透過聯合決議阻止行政部門的變動。法案同時強調，維持「六項保證」符合美國國家利益，並有助印太和平穩定。





匡希恆則指出，自雷根時代以來，「六項保證」一直是美國對台政策基石，本法案只是將既有承諾明文化，使支持台灣的立場更清晰、更具嚇阻力。他直言，面對北京壓力升高，美國必須展現跨黨派、長期而一致的立場。





該法案仍須經眾議院、參議院通過一致版本，並由總統簽署後才能成為法律。眾議院版本已於9月送交外交委員會審議。





此外，美國駐中國大使龐德偉10月受訪時也重申，美國總統川普明確表態，華府將持續遵循《台灣關係法》、三公報與六項保證，並支持以和平方式處理台海議題。