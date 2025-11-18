影/人熊鬥智！北海道現「高智商」巨熊破解捕獸籠畫面曝

日本近日野熊攻擊事件頻傳。北海道苫前町日前出現一隻體重約400公斤的巨型熊，監視器拍下牠輕易推倒捕獸籠的畫面。專家表示，具高度學習能力的「聰明熊」增加，使捕獲工作變得更加困難。

（示意圖／unsplash）

日本《富士新聞網》18日報導，近日一頭體重約400公斤的巨型野熊被拍攝到出現在北海道苫前町。即使是資深獵人也對這隻前所未見的巨熊感到震驚。擁有49年獵人經驗的76歲苫前町獵友會林豐行（Toyoyuki Hayashi）表示：「我見過很多熊，但看到這隻400公斤級的熊時，真的嚇了一跳，這是我最驚訝的一次。」

這隻體型肥碩的巨型棕熊在一次拍攝中顯示，牠並沒有受到陷阱裡的鹿肉所誘惑便離開了。更令人意外的是，監視器還在另一次的拍攝中發現，這隻熊輕易將重約300公斤的捕獸籠掀翻的異常行為。苫前町的巨熊會搖晃並推倒陷阱，試圖取出裡面的食物，並且會學習不去靠近會自動關閉的入口。

專家認為，近年來「聰明熊」數量正在增加，這類熊經過多次學習經驗，會採取超越人類對策的行動。牠們學習能力非常高且對食物執著，導致捕獲難度不斷增加。

2025年熊害達到歷史最嚴重的情況下，17日各地仍持續傳出熊出沒的消息。當天上午10點過後，日本岩手縣岩泉町一處住宅附近的柿子樹上出現疑似母子的兩隻熊。即使過了約12小時，這對熊仍盤踞在樹上，甚至因吃膩柿子而在樹上睡著了。

日本各地仍持續傳出熊出沒的消息。（示意圖／Pixabay）

長野縣上田市的一處果園則在14日出現一隻體型肥胖的熊。牠搖晃著肚子上的肉前往蘋果樹，靈活地爬上樹後不停地吃著蘋果。坂下果園在一週內被熊吃掉約2噸蘋果，損失金額高達約200萬日圓（約40萬元新台幣）。坂下果園的坂下浩說：「一開始以為是好幾隻熊來了，沒想到竟然是一隻肥胖的大熊吃掉這麼多，真是嚇人。」

日本近期熊害嚴重。（示意圖／Pexels）

面對持續不斷的熊害，《富士新聞網》節目組前往被稱為熊之鄉、連日有熊出沒的北海道苫前町。在這個對熊保持警戒的地區，獵人經驗49年的林豐行每天都在出動巡邏。

資深獵人林豐行表示，今年熊隻出沒的數量「異常」，且從未見過如此巨大的熊。監視器畫面多次拍攝到的巨大野熊，林豐行表示這隻熊個頭很大，所以他們認為就是同一隻。「牠盯上了誘餌，但很謹慎，沒有靠近陷阱。」為了捕捉這隻巨熊，林豐行將先前用作誘餌的鹿肉換成了新鮮的肉。然而，仍未捕捉到該頭巨熊。

林豐行表示，「我們看到熊就隨時準備射擊，但當我們看到熊並拔槍瞄準時，熊已經跑了。最重要的是，我們開槍時必須一槍斃命。」

當地獵友會在10月份已捕獲並驅逐了3頭熊。苫前町是一個與熊有著深厚淵源的城鎮，曾在 1915 年發生了「三毛別羆事件」，當時開拓期的聚落遭到棕熊襲擊，造成 7 人死亡，被認為是史上最嚴重的人熊衝突事件。

