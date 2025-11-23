今晨12.9度！東北季風今晚到迎斷崖式降溫 北台最冷15度「先濕後乾冷」

生活中心／施郁韻報導

今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。

廣告 廣告

氣象署表示，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，臺南已出現能見度不足200公尺的現象，駕駛朋友請注意路況安全。

離島天氣澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，由於各地大致晴朗，今晨各地區有強弱不均的輻射冷卻，今晨平地最低溫落在新竹關西12.9度，各地區平地的最低氣溫約在15、16度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。各地區氣溫為：北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度、東部15至31度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，週三（26日）「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；明日、週三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五（28日）「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日（29、30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；週五起西半部清晨因輻射冷卻加成、而帶來低溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車需注意。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方的熱帶擾動發展中，將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台無影響。



更多三立新聞網報導

普發1萬今起郵局領現！首週這樣分流、必帶證件 「2類人」直接櫃台領錢

東裕集團第三代娶妻！關穎、邱淑貞成姻親 大咖抵台嘉賓陣容堪比金馬獎

高市早苗「台灣有事」發言！不甩中國報復 最新民調曝：支持率達72％

阿嬤行動不便「買衣只能在門口看」！NET店員1舉動暖哭百萬人：買一波

