把握好天氣！下周兩波東北季風增強 周一晚間降溫轉濕冷
[Newtalk新聞] 近日東北季風逐漸減弱，對此，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，但下周，有兩波東北季風增強。第一波在明（24 日）晚起南下，迎風面轉濕冷，周二（25 日）白天水氣減少轉乾，26 日該冷空氣減弱；27 日又一波東北季風增強，北台灣轉濕冷，28、29 日再轉乾，各地日夜溫差大。
吳德榮指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至 4:52 分本島縣市平地最低氣溫為新竹（關西鎮）13.6 度，各地區平地的最低氣溫約在 14—17 度，北部（新北石碇區）17.3 度、中部（雲林古坑鄉）14.4 度、南部（台南新化區）15.1 度、東部（花蓮壽豐鄉）14.5 度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地晴時多雲，氣溫持續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。今日各地區氣溫為北部 17—29 度、中部 14—32 度、南部 15—32 度、東部則 15—30 度。
25 日下午起該東北季風轉乾、26 日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚涼；27 日東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降，28、29 日東北季風再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。
