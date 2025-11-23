一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度

氣象署表示，從今（24日）晚間起，東北季風將再度增強，並接連影響台灣長達4天，預計從週二至週五都將籠罩在季風影響下，各地氣溫將明顯下降，此波東北季風預計最冷的時段將出現在週三清晨。

晚間氣溫驟降 日夜溫差仍大

24日白天各地高溫仍有26到29度，部分地區可能出現30度的高溫。然而，早晚各地仍偏涼，低溫約在17到19度，因此日夜溫差仍相當大。

值得留意的是，從今天晚間開始，隨著東北季風增強，北部的氣溫將再度開始下降。預計從25日到28日，北部地區的高溫將會跌至約21到23度，低溫則降至約15到17度。

週三清晨最冷 中北部低溫恐探14度

預計此波東北季風最冷的時段將出現在26日清晨。屆時，中部以北及東北部的低溫將來到14到16度。特別是中部部分地區，週三清晨的低溫甚至可能降到14度左右。

在中南部地區，25日到28日期間，高溫也會略微下降，但仍維持在25到27度左右，低溫則約在15到18度之間。東台灣的花蓮與台東，高溫預計降至約23到25度，低溫在17到18度。

降雨區域變化 迎風面先濕後乾再濕

降雨方面，今天的迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北地區及東北部地區會出現局部短暫雨。花東及恆春半島仍有零星降雨。明日晚間開始，隨著季風增強，桃園至竹苗一帶也會出現局部性降雨。

不過，這波水氣在晚間達到高峰後，25日將會逐漸減少。當天的降雨將主要集中在東半部地區的局部短暫雨，而基隆北海岸、大台北和恆春半島的雨勢將轉為零星。桃竹以南則將是多雲到晴的天氣。

接著，26日到28日這3天，迎風面的水氣將再度增多，桃園以北地區都會有局部短暫雨。新竹以南的雲量也有機會稍增。

週末氣溫回升 下週日迎第二波季風

到了週六（29日），東北季風將會稍微減弱，氣溫會略微回升，且水氣減少，降雨也會隨之減少。各地多為多雲到晴的天氣。然而，很快地在下週日（30日），另一波東北季風會再度增強。屆時氣溫將再次下降，天氣轉涼。不過，後續這波東北季風的水氣偏少，週六與週日兩天，降雨僅限於基隆沿岸、東半部及恆春半島的零星降雨。

熱帶擾動影響低 需留意濃霧與強陣風

綜觀未來一週，台灣天氣型態仍以東北季風影響為主。迎風面地區在季風較強時偏濕涼，中南部則需留意日夜溫差大的情況。

此外，目前菲律賓東方海面有個低壓，未來有發展趨勢。它預計明後天將接近並通過呂宋島中部群島，並於週三、週四、週五通過南沙島海面，朝越南方向移動。雖然進入南海後強度有機會增強，但因緯度偏低，對台灣直接影響的機率較低。

氣象署提醒，今晚到明天清晨，中南部地區有局部霧發生的機率，行車用路人請多加留意。另在25日晚間至26日，東半部及恆春半島有發生強陣風的機率，前往海邊或從事戶外活動的民眾也請多加注意。