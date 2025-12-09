從俄烏到台海 馬克宏禮遇滿分、成果有限的中國行

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)5日結束任內對中國的第四次、可能也是最後一次國是訪問，他此行備受中國國家主席習近平禮遇，甚至親自陪同走訪成都，高規格待遇十分罕見。然而，馬克宏聚焦的經貿與烏克蘭戰爭議題，並未交出亮麗的成績單，這場高調的法中元首「相見歡」是象徵意義大於實質意義。

馬克宏國是訪問VVIP

法國總統馬克宏率領大陣仗的法國商貿團，在12月3日到中國進行3天的國是訪問，他此行除了在北京和習近平會談之外，還在習近平夫婦的陪同下走訪成都都江堰，雙方再度進行「非正式會晤」，受到的禮遇與接待規格實屬罕見。在德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)與英國首相施凱爾(Keir Starmer)都傳出計劃明年訪中之際，馬克宏與北京的互動格外引發關注。

馬克宏此行正值歐洲與中國的關係降至近年來低谷，歐洲必須在因應中國的經濟與安全挑戰、以及繼續依賴中國的供應鏈與稀土等戰略元素之間取得平衡，特別是雙方不論在貿易失衡、電動車關稅、俄烏戰爭甚至是台海議題上都存在分歧。馬克宏在試圖展現歐洲堅定立場的同時，也小心翼翼避免激怒北京。在美國關稅施壓全球貿易之際，北京也有意透過尋求戰略自主的法國，作為拉攏歐洲的橋樑。

事實上，法國在1964年和北京建立大使級外交關係時，是第一個與中華人民共和國建交的西方大國，雙方發展至今是全面戰略夥伴關係，這是馬克宏獲得習近平禮遇的一個歷史背景，好比習近平2024年訪歐時就以法國作為首站。這是在拉攏法國，也是北京在歐洲布局中十分關鍵的一步。

北京拉攏法國背後多方盤算

國防安全研究院助理研究員鍾志東認為，習近平以高規格接待來突顯法國的特殊地位，相當程度和美國總統川普(Donald Trump)有關。因為川普上台後，美歐關係可說是急轉直下，習近平當然要逮住機會來加強對歐盟大國法國的歡迎，至少要給足馬克宏面子，並趁機展現所謂的大國外交，透過對馬克宏的禮遇來拉高中國的國際地位、突顯中國的影響力。

鍾志東認為，還有很重要的一點就是藉此倡導所謂的多邊主義，這是相較於川普的單邊主義而言，希望透過這種合縱連橫的方式來孤立美國、分化美歐關係。鍾志東說：『(原音)我是覺得啦，這種國事訪問就是它的象徵意義是大於實質意義，因為見面本身就是成就，這次馬克宏訪問中國獲得少有的超高規格，甚至他們講說VVIP的這種接待，中國做足了面子給法國，那至少讓法國在所謂國際社會上面的形象，這種credit有存在法國是個重要的大國，所以受到中國的重視。』

中法各取所需各有保留

然而，VVIP馬克宏帶回國的成績單只怕是雷聲大雨點小，引頸期盼的大訂單落空、想借重習近平協助結束俄烏戰爭也淪為各自表述。不過，馬克宏此行雖然有點贏了面子輸了裡子，但其實符合兩國預期。因為雙方都不願押注所有籌碼，更不願輕易出牌。政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成認為，中法都有相對保留的策略，並將某些議題留待歐洲領袖明年來訪再談。

湯紹成說：『(原音) 一方面就是中國對於英國、德國的這個領導人給他們做個示範，就是說讓他們還有所期待，那如果說你對法國特別的怎麼樣優惠的話，那可能他們就會覺得說，好像這個中國的吸引力或是中國的利益分配，就可能會受到負面影響。當然從另外一個角度看，就是說習近平對於馬克宏是特別的優待，就表示說，我還是給你很大的在接待上面的優惠，可是實質上呢？那咱們就再繼續談吧。』

談不談台灣議題 各界關切

這種檯面下的多方盤算，或許也包括並未出現在公開聲明的台灣議題。馬克宏2023年結束訪中後曾說「台海衝突無關歐洲、不做美國附庸」引爆盟友怒火。而這次中國行，正值日本與中國因為「台灣有事」說而緊張加劇，因此中法元首會談的內容格外引發關注。不過，在雙方公布的5項聯合聲明中，並未包括台灣議題。而中國官媒則報導，馬克宏表示，法方重視對中關係，堅定奉行一個中國政策。

鍾志東認為，公開聲明中沒有提台灣，是因為雙方的基本立場有嚴重差距。鍾志東說：『(原音)因為所謂的一個中國政策跟中國要的一個中國原則是很大不同的，那關鍵就是台灣主權的歸屬問題，法國基本上並沒有同意中國所謂的在台灣主權上面的立場，所以這次沒有提台灣，或許我們可以這樣來解讀。就是大家在立場有基本不同時，與其各說各話來突顯矛盾，乾脆就不如不說，免得你說你的，我說我的，反而好像有這種針鋒相對的態勢。』

湯紹成認為，法國是歐盟如今唯一的安理會常任理事國，在歐盟具有一定的領導意圖，從中國的角度來看，就是拉一打一，就是說拉攏法國來做示範，給其他國家作參考、甚至是警告。湯紹成說：『(原音)這個就表示說，馬克宏非常尊重習近平在對台灣問題的這方面的態度，所以說他不願意另起波瀾，好像是按照歐洲的或是法國的意識形態來批判習近平的政策，這個當然對習近平來說，這是個非常難得的機會，藉此展示說，中方特別的重視台灣問題，希望其他國家能夠加以借鑑，不要在台灣問題上多做文章，我想這一點是非常重要的。』

相較於2023年的中國行被嘲諷為「北京朝聖之旅空手而歸」，鍾志東認為，馬克宏這次高調訪中除了公開達成的合作協議之外，至少法國清楚表達了歐洲在俄烏戰爭的立場、並趁機突顯整個歐洲戰略自主的發展態勢。湯紹成表示，習近平的接待在形式讓其他國家感覺到馬克宏受到中方的特別優待與禮遇，但實質上並沒有完全達到法方對此行的要求，這一點是可以確定的。(編輯:王志心)