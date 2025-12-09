從俄烏到台海 馬克宏禮遇滿分、成果有限的中國行
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)5日結束任內對中國的第四次、可能也是最後一次國是訪問，他此行備受中國國家主席習近平禮遇，甚至親自陪同走訪成都，高規格待遇十分罕見。然而，馬克宏聚焦的經貿與烏克蘭戰爭議題，並未交出亮麗的成績單，這場高調的法中元首「相見歡」是象徵意義大於實質意義。
馬克宏國是訪問VVIP
法國總統馬克宏率領大陣仗的法國商貿團，在12月3日到中國進行3天的國是訪問，他此行除了在北京和習近平會談之外，還在習近平夫婦的陪同下走訪成都都江堰，雙方再度進行「非正式會晤」，受到的禮遇與接待規格實屬罕見。在德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)與英國首相施凱爾(Keir Starmer)都傳出計劃明年訪中之際，馬克宏與北京的互動格外引發關注。
馬克宏此行正值歐洲與中國的關係降至近年來低谷，歐洲必須在因應中國的經濟與安全挑戰、以及繼續依賴中國的供應鏈與稀土等戰略元素之間取得平衡，特別是雙方不論在貿易失衡、電動車關稅、俄烏戰爭甚至是台海議題上都存在分歧。馬克宏在試圖展現歐洲堅定立場的同時，也小心翼翼避免激怒北京。在美國關稅施壓全球貿易之際，北京也有意透過尋求戰略自主的法國，作為拉攏歐洲的橋樑。
事實上，法國在1964年和北京建立大使級外交關係時，是第一個與中華人民共和國建交的西方大國，雙方發展至今是全面戰略夥伴關係，這是馬克宏獲得習近平禮遇的一個歷史背景，好比習近平2024年訪歐時就以法國作為首站。這是在拉攏法國，也是北京在歐洲布局中十分關鍵的一步。
北京拉攏法國背後多方盤算
國防安全研究院助理研究員鍾志東認為，習近平以高規格接待來突顯法國的特殊地位，相當程度和美國總統川普(Donald Trump)有關。因為川普上台後，美歐關係可說是急轉直下，習近平當然要逮住機會來加強對歐盟大國法國的歡迎，至少要給足馬克宏面子，並趁機展現所謂的大國外交，透過對馬克宏的禮遇來拉高中國的國際地位、突顯中國的影響力。
鍾志東認為，還有很重要的一點就是藉此倡導所謂的多邊主義，這是相較於川普的單邊主義而言，希望透過這種合縱連橫的方式來孤立美國、分化美歐關係。鍾志東說：『(原音)我是覺得啦，這種國事訪問就是它的象徵意義是大於實質意義，因為見面本身就是成就，這次馬克宏訪問中國獲得少有的超高規格，甚至他們講說VVIP的這種接待，中國做足了面子給法國，那至少讓法國在所謂國際社會上面的形象，這種credit有存在法國是個重要的大國，所以受到中國的重視。』
中法各取所需各有保留
然而，VVIP馬克宏帶回國的成績單只怕是雷聲大雨點小，引頸期盼的大訂單落空、想借重習近平協助結束俄烏戰爭也淪為各自表述。不過，馬克宏此行雖然有點贏了面子輸了裡子，但其實符合兩國預期。因為雙方都不願押注所有籌碼，更不願輕易出牌。政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成認為，中法都有相對保留的策略，並將某些議題留待歐洲領袖明年來訪再談。
湯紹成說：『(原音) 一方面就是中國對於英國、德國的這個領導人給他們做個示範，就是說讓他們還有所期待，那如果說你對法國特別的怎麼樣優惠的話，那可能他們就會覺得說，好像這個中國的吸引力或是中國的利益分配，就可能會受到負面影響。當然從另外一個角度看，就是說習近平對於馬克宏是特別的優待，就表示說，我還是給你很大的在接待上面的優惠，可是實質上呢？那咱們就再繼續談吧。』
談不談台灣議題 各界關切
這種檯面下的多方盤算，或許也包括並未出現在公開聲明的台灣議題。馬克宏2023年結束訪中後曾說「台海衝突無關歐洲、不做美國附庸」引爆盟友怒火。而這次中國行，正值日本與中國因為「台灣有事」說而緊張加劇，因此中法元首會談的內容格外引發關注。不過，在雙方公布的5項聯合聲明中，並未包括台灣議題。而中國官媒則報導，馬克宏表示，法方重視對中關係，堅定奉行一個中國政策。
鍾志東認為，公開聲明中沒有提台灣，是因為雙方的基本立場有嚴重差距。鍾志東說：『(原音)因為所謂的一個中國政策跟中國要的一個中國原則是很大不同的，那關鍵就是台灣主權的歸屬問題，法國基本上並沒有同意中國所謂的在台灣主權上面的立場，所以這次沒有提台灣，或許我們可以這樣來解讀。就是大家在立場有基本不同時，與其各說各話來突顯矛盾，乾脆就不如不說，免得你說你的，我說我的，反而好像有這種針鋒相對的態勢。』
湯紹成認為，法國是歐盟如今唯一的安理會常任理事國，在歐盟具有一定的領導意圖，從中國的角度來看，就是拉一打一，就是說拉攏法國來做示範，給其他國家作參考、甚至是警告。湯紹成說：『(原音)這個就表示說，馬克宏非常尊重習近平在對台灣問題的這方面的態度，所以說他不願意另起波瀾，好像是按照歐洲的或是法國的意識形態來批判習近平的政策，這個當然對習近平來說，這是個非常難得的機會，藉此展示說，中方特別的重視台灣問題，希望其他國家能夠加以借鑑，不要在台灣問題上多做文章，我想這一點是非常重要的。』
相較於2023年的中國行被嘲諷為「北京朝聖之旅空手而歸」，鍾志東認為，馬克宏這次高調訪中除了公開達成的合作協議之外，至少法國清楚表達了歐洲在俄烏戰爭的立場、並趁機突顯整個歐洲戰略自主的發展態勢。湯紹成表示，習近平的接待在形式讓其他國家感覺到馬克宏受到中方的特別優待與禮遇，但實質上並沒有完全達到法方對此行的要求，這一點是可以確定的。(編輯:王志心)
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 269
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 50
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 6
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 126
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 29
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 1
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 天前 ・ 1
總統稱中華民國入憲有助團結 鄭麗文籲「廢除台獨黨綱」
[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11