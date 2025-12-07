「恆星不忘」是統戰歌？遭轟：罷免輸不夠

▲周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天主唱阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，遭網友痛批是統戰歌曲。（圖／擷取自相信音樂YT）

[NOWnews今日新聞] 亞洲天王周杰倫、F3言承旭、吳建豪、周渝民以及五月天主唱阿信一起發布全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉讓歌迷超興奮，MV上線不到兩天，已經累積至少9百萬的點閱。不過卻有民眾在Threads發文表示，「統戰主題曲來了，是我太敏感還是我心裡有鬼，這詞滿滿的統戰元素。」

文章一出，立即吸引大批網友留言，「我第一個想法就是很適合去中國發展的組合」、「MV地點還刻意挑兩岸三地拍攝」、「相信直覺就是統戰語彙無誤，無論走到哪也要在同片天空下發官，是在哈囉？」、「沒辦法，對面市場非常大，還可以賣情懷，人民幣太香了」。

不過，也有另外一派民眾留言反擊，「是嫌大罷免輸的不夠慘嗎？」、「硬要扯到統戰也太牽強，因為流星雨所以整段歌詞才會不斷提到星星、星空之類，所有事情一馬歸一碼，不要把不相關的事情強行腦補影射」、「沒有想到這首歌會被抹紅，青鳥的腦子總是讓人驚訝」。

事後，原PO在底下留言說，他也是聽到「同片天空」警鈴大響，尊重不同的聲音，但不要只會罵別人青鳥。民主的真諦在於可以討論，望珍惜這種自由不要讓可惡的國民黨把珍貴的國家賣了，「中國就是敵國，中文只是一種語言」。

